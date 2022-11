El Apache se va con un 40% de rendimiento: Carlos Tevez no es más el técnico de Rosario Central

Se acabó la primera experiencia de Carlos Tevez como director técnico. A través de una conferencia de prensa, este jueves, el exfutbolista argentino confirmó su salida de Rosario Central, pese a que tenía contrato vigente y que había manifestado en las últimas semanas que tenía la intención de permanecer en el elenco auriazul. “No quiero ser un obstáculo para nadie”, expresó el ídolo de Boca Juniors.

En medio de un periodo electoral en el cuadro ‘canalla’ (en los clubes argentinos, que no son sociedades anónimas, los socios votan y eligen al nuevo presidente), el Apache prefirió dar un paso al costado y en la ocasión agradeció a los hinchas “por bancarme estos casi cinco meses”, a su cuerpo técnico y a los jugadores. “No tengo palabras para agradecer a todos por el cariño, la entrega, el sacrificio de estos meses”, añadió.

Después, planteó los motivos de su repentina salida de la tienda rosarina. “Lo más importante es el escudo por delante de los nombres, y para mí es importante decirlo porque hoy más que nunca doy un paso al costado pensando en el club. Porque creo que no es conveniente para nadie que yo siga, es algo que la nueva dirigencia o esta, si se queda, tiene que tomar decisiones y yo no quiero ser un obstáculo para nadie. Lo más normal y sensato que puedo hacer es dar un paso al costado para que cada uno pueda hacer lo que quiera”, manifestó.

Precisamente, el tema político interno de la institución fue esgrimido como un factor para poner punto final al proyecto. “Como dije desde el primer día, yo no vine acá a hacer política. Cuando se pone mi nombre en la política, es algo que no me gusta. No es un juego justo conmigo, no soy del club y no entiendo la política. Y por algo también no estuve en Boca por la política. Soy DT y quería hacer lo mejor para Central”, sentenció.

La nueva faceta del exfutbolista del Manchester United y la Juventus, entre otros, generó una gran expectativa en el país vecino, por la alta figuración que implica tener a una estrella del balompié sentado en una banca de Primera División, y en un equipo ajeno a sus orígenes.

Fue una jugada sorpresiva la de Tevez en Rosario (una muy mediática), porque estaba todo encaminado para el desembarco de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, un hombre de la casa, totalmente identificado con los colores amarillo y azul. Sin embargo, eso se cayó. Ahora, el retirado volante creativo reemplazará a Gustavo Costas en Palestino para 2023.

El estreno de Tevez como cabeza técnica fue el 24 de junio, cayendo por 1-0 con Gimnasia y Esgrima de La Plata, que dirige Néstor Raúl Gorosito. En total, el Apache dirigió 24 partidos con Central (entre torneo local y Copa Argentina), con un saldo de seis triunfos, 11 empates y siete derrotas. Numéricamente sacó 29 puntos de 72 posibles, lo que arroja un 40,3% de rendimiento. En el Torneo de Liga Profesional, que ganó Boca Juniors, los rosarinos terminaron en el 20° puesto entre 28 equipos.

El balance es solo regular para el primer paso de un ícono xeneize al mando de un equipo.