Goleada histórica en España: el Barcelona de Flick aplasta al Valladolid y firma un arranque perfecto en LaLiga

El Barcelona suma un tranco perfecto en las primeras jornadas de LaLiga. El renovado equipo de Hans-Dieter Flick ha vencido al Valencia (2-1), Athletic Club (2-1), Rayo Vallecano (2-1) y este sábado al Real Valladolid, con su presentación más contundente: 7-0. Fueron tres goles de Raphinha, más uno de Robert Lewandowski, Jules Koundé, Dani Olmo y Ferran Torres. Los 44.359 asistentes al Estadio Olímpico salen con la sensación de haber vuelto a sus mejores días. Aunque aún es temprano para darle calificativos grandilocuentes al equipo del entrenador alemán.

El arrollador equipo blaugrana perdonó tres veces antes de empezar a marcar. Hubo un tiro en el palo de Lewandowski y un gol anulado a Olmo. Recién iban 20 minutos y así de acontecido estaba el duelo. Ahí apareció Raphinha para abrir la cuenta, tras una gran conexión con Cubarsí. Con eso empezó el baile. El cronometro avanzó 5′ y Lewa se inscribió con el suyo. El Valladolid la veía pasar y era incapaz de quitarle la pelota al Barça. Ter Stegen era un espectador más. El lateral Koundé tuvo su premio en la última del primer tiempo para marcar el suyo.

Raphinha fue la figura del Barcelona. Foto: REUTERS/Bruna Casas

En el segundo tiempo el panorama no cambió nada. Pese a anotar en esta ocasión, también fue una tarde feliz para el Niño Maravilla español, Lamine Yamal, quien se inscribió con dos asistencias y lideró el desequilibrio en la cancha cuando las salidas del Barcelona eran con espacio por delante. Aunque cuando las chances son reducidas el muchacho de 17 años también es capaz de marcar la diferencia.

Los pucelanos se quedan

El Real Valladolid se estanca en el decimosegundo puesto, ahora con una diferencia de gol de -9. Tienen cuatro puntos en la misma cantidad de fechas. Empataron sin goles ante el Leganés, el Real Madrid los venció por 3-0. Su única victoria fue en el debut, por la cuenta mínima ante el Espanyol. Ese día, fue homenajeado Patricio Yáñez en el estadio Municipal José Zorrilla, por los 40 años del título de la Copa de La Liga de España, donde el exdelantero nacional fue figura.

Luego de su viaje a España, el Pato reconoció que tuvo un diálogo con Ronaldo Nazario, quien es el dueño del Valladolid, a quien le exigió mejores resultados con la institución pucelana. “Estuvimos hablando, le dije que ‘Fenómeno, te respeto, pero hay que ponerle un poco más de cariño’. Le dije que se ponga la pilas, que no puede volver a bajar el club. Se comprometió. Me dijo que me va a avisar cuando pueda ir otra vez”, reveló el exfutbolista, en su tribuna como comentarista en radio Agricultura.