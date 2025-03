El cambio de última hora que hizo Ricardo Gareca en la formación de la Roja antes de viajar a Paraguay

Ha sido un miércoles muy movido para la selección chilena, que mañana enfrenta a Paraguay de visita por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas. El duelo es fundamental para las aspiraciones de la Roja de seguir con la vida rumbo a la Copa del Mundo 2026, ya que marcha en el penúltimo lugar de la tabla con apenas nueve puntos, por lo que necesita un buen resultado este jueves y, además, el próximo martes ante Ecuador en el Estadio Nacional. Un presionado Ricardo Gareca prepara fórmulas para el partido contra la albirroja y en el entrenamiento de esta mañana sorprendió con un cambió de último minuto antes de viajar esta tarde.

El Tigre hizo un movimiento defensivo y, respecto de lo que venía probando en días anteriores, sacó del once titular a Paulo Díaz e integró a Francisco Sierralta. El defensor del Watford, que disputa su quinta temporada con el club inglés, registra en la actual edición del Championship (segunda división de ese país) 27 partidos jugados, en los que en 19 fue ingresando desde el arranque. En total, acumula 1.659 minutos. Además, su 1.90 metros de estatura y su buen juego de cabeza podrían jugarle a favor ante un rival como Paraguay, que ataca bastante de esa forma.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El once de Chile

De esta forma, la formación que probó Gareca para este jueves quedó conformada por Brayan Cortés en el arco, Felipe Loyola, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en la defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Arturo Vidal en el mediocampo; Alexander Aravena, Lucas Cepeda y Eduardo Vargas en la delantera.

Una baja de renombre

No obstante, el entrenamiento de la mañana no dejó buenas noticias para Alexis Sánchez, quien no alcanzó a terminar el trabajo con sus compañeros producto de molestias físicas. El atacante del Udinese, según pudo confirmar El Deportivo, se trasladó hasta la clínica Meds, en donde se le realizaron revisiones médicas, las que arrojaron que el tocopillano presenta una fatiga muscular, por lo que será baja para el encuentro de este jueves.

Esta noticia es un problema para Ricardo Gareca, quien contaba con el goleador histórico de la Selección para este duelo, ya sea como titular o ingresando en la segunda parte.