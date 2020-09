El clásico universitario tiene fecha: la UC recibirá a la U el 4 de octubre

La ANFP programó para el domingo 4 de octubre el partido entre el líder Universidad Católica y Universidad de Chile. Ese día, los cruzados recibirán a los azules a las 14 horas, en el estadio San Carlos de Apoquindo. El encuentro será válido por la Fecha 13 del Torneo Nacional.

La última que ambos equipos se enfrentaron en la precordillera, el actual bicampéon del fútbol chileno goléo por 4-0 al conjunto que dirigía, en ese momento, el uruguayo Alfredo Arias, con goles de José Pedro Fuenzalida, Edson Puch, Duvier Riascos y Luciano Aued, todos convertidos en el segundo tiempo.

También como parte de la jornada 13, Colo Colo recibirá a Huachipato, en el estadio Monumental, el sábado 3, a las 18.30.

La asociación también oficializó la programación de la Fecha 12, donde destacan los duelos de Colo Colo vs. D. Antofagasta (26 de septiembre, 11.00); Everton vs. U. Católica (26 de septiembre, 16.00) y U. Española vs. U. de Chile (27 de septiembre, 16.00).