El club Rodelindo Román sufre un violento ataque en sus instalaciones

Una grave situación vivió el club Rodelindo Román durante la madrugada de este domingo. Esto porque un grupo de individuos, aun no identificados por Carabineros, arribó a la sede de la institución, ubicada en San Joaquín, y destruyó parte del inmueble. Además, malograron algunas de los artefactos que tenían dentro. Los hechos fueron denunciados por los vecinos del club que fue comandado por Arturo Vidal hasta el año pasado.

“Se ensañaron. Hicieron tira todo. Hay televisores destruidos, la cocina también, todo. Parlantes, maquinarias que tienen los chicos para entrenar, todo fue destruido. Los vecinos dicen que fue tipo 7:30 o 7:45. Llegaron chicos a apiedrar el club, tirando sillas. Hicieron destrozos, más que robos. Sacaron lamparas y focos. El inmobiliario está roto”, manifestó Carlos Jiménez a Chilevisión.

“Imaginen que siente uno, que está es su segunda vivienda prácticamente. Esto es un esfuerzo de años que está hecho pedazos. No encontramos motivos. No nos da para pensar mal de nadie. No tenemos certezas. Estamos esperando a Carabineros para revisar las cámaras. Dentro de nuestra inocencia, no creemos que haya sido gente de acá”, agregó el dirigente.