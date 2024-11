El crudo análisis de Didier Deschamps sobre el presente de Mbappé y su ausencia en la selección de Francia: “No sé si sufre depresión”

Kylian Mbappé vive un momento complejo. Quizás, el más difícil de su carrera. Si bien el delantero ha marcado ocho goles en 16 partidos con el Real Madrid, cifra que no es mala por sí sola, las expectativas que habían en su figura han provocado que las críticas vayan en aumento. Y que también crezca la presión que hay en sus hombros. Una situación que en Francia no tardaron en darse cuenta. Así lo dio a entender Didier Deschamps, seleccionador galo, al referirse al presente de quien fuera su máxima figura durante los últimos años, y a quien no convocó en la fecha FIFA de octubre.

“Un futbolista es un ser humano. El ambiente es diferente porque hoy hay una exposición. La palabra más pequeña tiene grandes repercusiones”, señaló de inicio el entrenador.

En esa línea, se refirió a la carga que han tenido los jugadores en la temporada actual. “Las exigencias son cada vez mayores, cada vez más alto. Es la cabeza la que controla las piernas”, complementó. Ahí es cuando se refirió a que la presión puede provocar daños más severos en los deportistas.

Mbappé no estuvo en la última convocatoria de Deschamps. (Foto: Reuters)

“Imagina regresar a casa a las cuatro de la mañana, apenas descansar y volver a jugar. No hay un solo partido donde el entrenador sugiera tomárselo con calma. A veces, el rendimiento no es el esperado, y eso puede llevar a un estado mental inestable, incluso a la depresión. Es la mente la que le dice al cuerpo qué hacer”, agregó.

Sobre la situación específica del ariete, Deschamps apuntó que: “Kylian está en una situación complicada. No quita lo que ha hecho en el pasado. No tengo razones para pensar algo contrario a que volverá a su mejor nivel. Ahora, hablar de depresión... no sé”.

Por otro lado, se refirió a la situación futbolística del ex PSG, analizando si su posición ideal es de centrodelantero o en otro lugar de la cancha. “No tiene el perfil de Oliver Giroud, evidentemente, aunque también depende de cuál sea el equipo rival. Puede jugar en varias posiciones, lo demás son las asociaciones”, sentenció Deschamps.

Apoyo al atacante

El instante de Mbappé no deja indiferente a nadie. Ibrahima Konate también abordó la situación de su compañero. “Si Kylian tiene problemas psicológicos en su vida, siempre estaremos allí para ayudarlo”, afirmó.

Por otro lado, desde el Real Madrid también analizan el hecho de que el formado en Monaco no haya estado en la nómina de Francia. “Está entrenando bien, está viviendo un momento difícil. Tiene que pensar que tiene una oportunidad para salir adelante, con más actitud, más concentración. Así se toman los problemas. Su problema es el de todos, que no somos capaces de sacar nuestra mejor versión. Tenemos una gran oportunidad para sacar esto adelante y ser mejores en el futuro. No hay que bajar los brazos”, dijo Carlo Ancelotti.

El entrenador merengue aprovechó de enviar un mensaje en medio del complicado presente del elenco que dirige. “No es el momento para reír porque estamos en un momento delicado, porque hay que sacar esto adelante. Es momento de actuar. No me arrepiento de nada, intento seguir disfrutando y seguir en este club que es el mejor del mundo. Estos momentos complicados siempre pasan en el fútbol. Hay que reaccionar mañana y sacar esto adelante”, señaló.