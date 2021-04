El CSD Colo Colo lanza dura advertencia a quién compre las acciones de Mosa

La decisión de Aníbal Mosa, de rematar todas sus acciones en Blanco y Negro, continúa provocando reacciones y lo que parecía un simple transacción bursátil, se transformó en una teleserie.

Y durante estas horas, se vivió uno de sus capítulos más electrizantes. Es que el Club Social y Deportivo Colo Colo lanzó una dura advertencia a los interesados en adquirir los dominios del empresario sureño, puesto que les recordó que no sólo comprarán tres asientos en el directorio de la concesionaria, también adquirirán una deuda millonaria.

“Nos parece importante señalar que quien decida invertir en la compra de acciones de Blanco y Negro tiene que entender que mientras no se subsane la deuda con el fisco y no se implemente un proyecto que sea lo suficientemente atractivo, que permita terminar con años de rendimiento muy deficitarios, no va a tener ninguna posibilidad de beneficiarse de esta inversión”, sentenció el presidente del CSD: Edmundo Valladares.

Luego recordó que en los últimos cinco años de concesión, “no se pueden repartir utilidades sobre el 30%, mientras no esté pagada la deuda fiscal”.

Tesis que es avalada por los números que hoy presenta la sociedad anónima blanca, ya que la entidad aún no cancela ni un centavo de los 12.800 millones de pesos que Colo Colo le adeuda al fisco. Además, ByN presenta un déficit de 4.052 millones de pesos este año, pues esas fueron las pérdidas del año pasado,

Por lo mismo, Valladares llamó a los posibles compradores a “impulsar un proyecto integral de gobierno, que ponga fin a la guerra permanente entre los accionistas” y señaló que “Colo Colo no es sólo una acción bursátil, un negocio o una vitrina, es una parte fundamental de la historia de Chile y eso tiene una responsabilidad social de la que ningún capital nacional o extranjero puede desconocer”.