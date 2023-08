El descargo de Brayan Cortés tras anotarse como la figura de Colo Colo frente a Palestino

Todo era alegría en el lado colocolino. No hay mejor remedio que el triunfo y el equipo de Gustavo Quinteros parece haber dejado atrás el horror que sufrió ante América Mineiro en la Copa Sudamericana.

Pero fue el meta Brayan Cortés quien se llevó la mayoría de los aplausos, con tres tapadas que permitieron mantener el cero ante Palestino, que jugó casi una hora con un jugador más.

“Fue un partido complicado, jugamos muchos minutos con un hombre menos, pero lo mejor fue que no bajamos, el ritmo. Tuvimos ocasiones claras, sobre todo al final del primer tiempo”, dijo el meta.

Asimismo, el iquiqueño explicó que “siempre tuvimos la mentalidad de ir a buscarlo, nunca bajamos los brazos, fue un esfuerzo enorme de todos. Eso marca mucha diferencia para lo que se quiere lograr que es el título en la Copa Chile”.

Aunque no todo ha sido regular para el portero, quien ha debido alternar titularidades con Fernando de Paul. Al respecto, Cortés afirmó que “es difícil no tener más continuidad, porque uno se hace jugando. Pero siempre tengo la tranquilidad por delante, me mantengo entrenando con mi profe Franco, hacemos un esfuerzo grande”.

En la misma línea, agregó que “la rotación me la tomo con tranquilidad, siempre trabajando, lo tomo como una motivación, eso es lo más importante. Hay que reflejarlo dentro de la cancha, uno esta acostumbrado a jugar y no a alternar. Hay que tener paciencia, rendir cada vez que me toque”.

Eso sí, el golero destacó que “estamos jugando mejor, hemos subido el nivel y existe una linda competencia. Eso se valora. Queremos ganar los dos torneos, Colo Colo siempre apunta a eso y lo hemos demostrado en los últimos partidos, dejaremos todo dentro de la cancha para ganar los dos torneos”.

Quinteros, satisfecho

Uno de los más tranquilos con la clasificación fue el tpécnico Gustavo Quinteros, quien declaró que “nuestro primer tiempo fue favorable para nosotros, jugamos mejor en el campo rival, como tenemos que hacerlo siempre. Nunca nos metimos atrás, el partido se hizo de ida y vuelta, conseguimos el gol, pero ellos llegaron con dos o tres posibilidades”.

Pero también reconoció que “no pudimos definirlo. Pusimos un delantero más para aguantar arriba y estuvimos un poco más tranquilos. Pero sufrimos mucho con los tiros de esquina y con los centros al área”.

Sobre la expulsión de Jeyson Rojas, el técnico afirmó que “no es su intención pegarle, porque no lo ve. Aunque hubo muchos cobros en los que no hubo el mismo criterio, como empujones y otras cosas, pero ya pasó”.

Consultado sobre la estabilidad que ha logrado el equipo, el santafesino reconoció que “desde hace un mes atrás estamos en nuestro mejor nivel. Los rendimientos individuales levantan al equipo, Palacios ha jugador mejor, Gil también levantó”.

Además, destacó las variantes de su escuadra, ya que “jugaron varios que no venían haciéndolo bien, pero ahora estamos mejorando mucho”.

Acerca de la lucha en el arco albo, el DT respondió que “es difícil para ellos y para mí también. Los dos merecen atajar, lo harán un o dos partidos cada uno, pero los dos verán acción de aquí a final de año”.

E insistió en que “no es normal la rotación en el arco, pero me interesa que los dos estén motivados y en actividad. Nos ha pasado en partidos anteriores que Cortés atajaba y cuando no lo hacía, quien lo reemplazaba no podía llegar al nivel”.

Requerido por el nivel de Brayan Cortés, respondió que “tuvo una peligrosa de Maxi Salas en el primer tiempo y otras dos en el segundo tiempo. Brayan Cortés fue uno de los pilares para mantener la ventaja, cuando quedamos con un hombre menos”.