El directo mensaje de Jordhy Thompson a Ricardo Gareca

El inicio de la temporada para Jordhy Thompson no fue tranquila en el aspecto futbolístico. El exjugador de Colo Colo acabó siendo marginado del equipo por descuidar su estado físico y debió ponerse a trabajar para volver a ponerse a punto para competir.

Tras cumplir con aquello, el delantero de 20 años ha podido ser parte de los últimos cinco partidos del Orenburg en la liga rusa, aunque lo ha hecho desde el banco de suplentes. Su meta ahora está en poder recuperar la titularidad para mostrarse como alternativa para Ricardo Gareca y así ser una opción para integrar las próximas nóminas de la Roja.

“Es mi sueño estar ahí. No es por nada, pero yo soy un jugador habilidoso. Entonces, siento que algo podría hacer en la Selección. O por lo menos intentar algo...”, planteó de entrada el ariete en conversación con AS Chile.

“Voy a seguir trabajando para poder estar en la Selección. Estoy motivado y a la vez tranquilo, porque si uno hace las cosas bien y demuestra esto en la cancha, la oportunidad va a llegar sí o sí”, agregó.

Al mismo tiempo, le envió un claro mensaje al Tigre, destacando que “yo siempre soy atrevido y me la juego en el uno contra uno, sea quien sea el rival. Soy muy encarador, me meto hacia adentro y puedo dar paredes, centros y todo. Tengo mucha personalidad y eso siempre me ha jugado a favor, porque me considero un jugador hábil. La verdad es que estoy con toda la confianza del mundo”.

En cuanto al trabajo desarrollado en Rusia, Thompson valoró su desempeño en el Orenburg. “Puedo dar mucho más de lo que demostré en Colo Colo. Mi paso por el club tuvo pocos partidos, pero fue muy bueno (...) Estoy contento, entrenando bien y haciendo las cosas para poder estar en la Selección, que es lo que más quiero”.

“Aunque en Colo Colo entrenaba bien, siento que acá le he tomado el peso a lo que es ser jugador profesional. Hay que serlo las 24 horas del día y en toda la carrera. Ahora, por ejemplo, volví de Chile con sobrepeso y eso hay que decirlo, porque uno tiene que contar las buenas y las malas”, reconoció el futbolista.

“Ahora estoy poniéndome en el peso ideal, yendo al gimnasio, y me he sentido súper cómodo con esta vida. Estoy tratando de ser profesional, porque puedo dar mucho más. Y quién sabe si el día de mañana puedo estar representando al país, que es uno de mis sueños”, añadió.

Pidió la camiseta tras la caída contra Bolivia

El día después de la vergonzosa derrota ante Bolivia, el extremo ya pidió camiseta. Lo hizo en una transmisión que hizo a través de sus redes sociales, donde expuso su inquietud.

“Chile no me ama, no me quieren ni llamar”, explicó en su cuenta de Instagram, para luego argumentar que “estoy muy profesional. Entreno diferenciado por la tarde y tengo un preparador físico. Me estoy poniendo bomba y estoy entrenando súper bien”.

Asimismo, pidió lugar en el equipo nacional para su amigo, reciente fichaje del Udinese italiano: “falta Damián Pizarro también, si es terrible bueno. No entiendo por qué no lo llaman. ¿Con Pizarro y Thompson en la selección? No, ahí era”.