“Chile no me ama, no me quieren ni llamar”: Jordhy Thompson emplaza a Gareca en plena crisis de la Roja

Jordhy Thompson no pasa por un buen momento futbolístico en el Orenburg de Rusia. Si bien el club pagó una importante cifra por la mayoría de su carta, el jugador ha tenido un complejo inicio de temporada, su segunda en el club, que lo impide soñar con la Roja.

Desde julio pasado, el extremo derecho vive en Europa con su expareja Camila Sepúlveda, quien lo denunció en dos oportunidades por hechos de violencia. Un hecho que provocó la airada reacción de la ministra de la Mujer y Equidad de Género Antonia Orellana.

Incluso, en la segunda ocasión, estuvo en la cárcel en Chile acusado de femicidio frustrado. Finalmente, el futbolista pagó una fianza de 50 millones (que al principio se había establecido en 100) y quedó con arraigo nacional, aunque para esta última medida recibió una autorización para que no se ejecute y pueda desempeñarse en clubes extranjeros.

Sin embargo, estos antecedentes no importaron para que el antofagastino regresara con su expareja, y así reaccionó a las críticas recibidas a causa de este retorno.

Lo dejó en claro en sus redes sociales, tras publicar una canción del cantante urbano Jere Klein, donde deslizó que le tienen envidia: “Ya gente, denme banda. Tanta envidia que le tienen a la banda. Ya viajaremos el mundo, andaremos en Holanda”, fue la frase elegida por el exjugador de Colo Colo.

Lo cierto es que el equipo del Volga pagó cerca de 1,2 millones de dólares por el 70% del pase del chileno. Una cantidad que se sumó a los 300 mil que el cuadro de Macul ya tenía en su contabilidad, después de definir la cesión del delantero, en enero pasado.

Sin embargo, el puntero de 19 años no apareció en los primeros partidos de su equipo, al menos en este curso. Ausencia que se debió a la forma física del chileno en la pretemporada de la escuadra, tras arribar con un evidente sobrepeso luego de sus vacaciones, situación que lo marginó de las citaciones.

Es más, el antofagastino solo suma dos presencias en los 10 partidos de Orenburg, en este curso, entre la Premier Liga y la Copa de Rusia. Solo 32 minutos en total, muy poco para el esfuerzo económico que hizo la institución.

Pide lugar en la Roja

A pesar de que solo debutó el 28 de agosto en esta temporada, el exjugador de los albos no pierde la esperanza de debutar con la selección chilena adulta.

El semestre pasado, incluso, el cuerpo técnico de Ricardo Gareca tomó contacto con el atleta, de acuerdo con las palabras del propio jugador, quien reconoció el seguimiento.

“Si llega una convocatoria para la Selección, obviamente que será un buen paso para mí, pero no estoy apurado. A quién no le gustaría estar. Si hago las cosas bien, la nominación llegará sola”, dijo Thompson a El Deportivo, en mayo pasado.

La Roja sufrió un papelón ante Bolivia. Foto: Photosport

Para rematar que “la verdad es que escribieron algunos profes de la Selección, me pidieron el pasaporte y videos de los últimos seis partidos. Se los envié y en eso quedamos. Anímicamente igual me puso bien porque eso quiere decir que me están viendo, por algo me pidieron todo eso. Me pone feliz y muy tranquilo a la vez”.

El día después de la vergonzosa derrota ante Bolivia, el extremo volvió a pedir camiseta. Lo hizo en una transmisión que hizo a través de sus redes sociales, donde expuso su inquietud.

“Chile no me ama, no me quieren ni llamar”, explicó en su cuenta de Instagram, para luego argumentar que “estoy muy profesional. Entreno diferenciado por la tarde y tengo un preparador físico. Me estoy poniendo bomba y estoy entrenando súper bien”.

Asimismo, pidió lugar en el equipo nacional para su amigo, reciente fichaje del Udinese italiano: “falta Damián Pizarro también, si es terrible bueno. No entiendo por qué no lo llaman. ¿Con Pizarro y Thompson en la selección? No, ahí era”.