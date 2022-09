El doblete de Víctor Dávila no le alcanza al León: pierde ante el Necaxa de Ángelo Araos

Una jornada con un claro sabor agridulce fue la que tuvo Víctor Dávila en México. En lo personal, convirtió un doblete para el León. Pero desde lo colectivo, aquello no alcanzó para evitar la derrota de 3-2 con el Necaxa, por la duodécima jornada del Apertura 2022 de la Liga MX.

Se trató de un duelo de chilenos en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Si el exjugador de Huachipato comenzó en la banca e ingresó en el segundo tiempo, su compatriota Ángelo Araos estuvo desde el inicio en la cancha, siendo reemplazado en los 72 minutos.

El primer lapso fue completamente favorable para el Necaxa, al irse al descanso con una ventaja de 3-0. En los 34′, el anfitrión abrió la cuenta con el gol de Milton Giménez. Luego, en los 44′, Facundo Batista hizo el segundo. Y en el tiempo añadido, el arquero Rodolfo Cota se hace un autogol, para estirar la diferencia. Panorama sombrío para la Fiera.

El club propiedad del Grupo Pachuca, que tenía en el campo a Byron Castillo y al ex Everton Lucas Di Yorio, hizo modificaciones para el complemento. En los 59′ ingresa Dávila, quien sería el mejor de su elenco. En un par de minutos, el atacante nacional hizo dos goles (90′ y 90′+1′, respectivamente), aunque no fue suficiente para llevarse un punto.

Dávila llegó a tres goles en el Apertura ‘22. Su anotación anterior fue el 31 de julio, en la victoria de 3-2 sobre el América.

“Es difícil explicar, no jugamos para ir 3-0 abajo pero hoy claramente la eficacia hizo la diferencia en el resultado. El perfil de estos jugadores no es defensivo y les cuesta. No voy a esconder algo que es una realidad, tendremos que mejorar”, dijo el portugués Renato Paiva, técnico del León.

En la tabla de posiciones, la Fiera aparece con 12 puntos en 12 partidos, fuera de la zona de clasificación a la postemporada. A diferencia del Necaxa, que está séptimo con 17 unidades.

En la continuidad del fútbol azteca, otro duelo de chilenos que se puede generar será en Monterrey, entre el América de Diego Valdés y el Tigres de Igor Lichnovsky. Será este sábado, a las 22.05 horas de Chile, en el Estadio Azteca. El puntero en México es Rayados de Monterrey, de Sebastián Vegas, que recibe mañana al Mazatlán.