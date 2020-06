El duelo Milad-Antillo por la ANFP ya es oficial

El primero fue Lorenzo Antillo. El presidente de Audax oficializó su candidatura a la ANFP, pero aún faltaba que su rival, Pablo Milad, ratificara la suya. Ocurrió ayer, cuando presentó su renuncia, que corre desde mañana, al cargo de intendente del Maule para postular a Quilín, otra vez.

“Estoy seguro de que puedo aportar de manera muy importante a que el fútbol vuelva a levantar”, señaló el ex timonel de Curicó. “Muchos podrán criticarme y no entender, pero no me juzguen, porque entregué todo”, agregó. Justamente, Milad había sido emplazado por Antillo a no dejar su labor gubernamental.

La renuncia generó reacciones inmediatas, tanto políticas como de clubes. “Un intendente de este gobierno tiene que dedicarse en cuerpo y alma, 24/7 a enfrentar los desafíos de su región, en particular en circunstancias tan adversas como hoy día en la pandemia. En ese contexto, cualquier intendente que no tenga esa dedicación, tiene que dar un paso al costado. Y en este caso entendemos que el intendente Milad ha entendido que no puede dedicarse al 100%”, comentó Karla Rubilar, vocera de Gobierno.

Milad será el candidato de los clubes grandes y del grupo del empresario Felipe Muñoz. Este último lo convenció. “Esperaba la posibilidad de una lista de unidad. Lamentablemente, se adelantó uno de los sectores del Consejo en lanzar una candidatura, lo cual imposibilitó eso”, criticó, en alusión a Antillo y al bloque Por el futuro del fútbol.

Para Muñoz, Milad es la mejor opción: “Los desafíos que va a tener este directorio van a ser muy importantes para la industria, por lo que tenemos la obligación de elegir a un presidente que tenga las capacidades suficientes para esa tarea, que pueda recoger las necesidades transversales del Consejo. Pablo reúne esas características”.

Rafael González, presidente de Wanderers, coincide: “Es muy importante que se den a conocer la propuestas para fortalecer la industria en cuanto a unidad, gestión, transparencia y responsabilidad. Resulta muy interesante que Milad, quien tiene una destacada trayectoria en el deporte, pueda contribuir en el cumplimiento de estos objetivos”.

También reaccionaron sus rivales, como Victoriano Cerda, vicepresidente de Huachipato: “Me parecen dos muy buenos candidatos, pero Huachipato está comprometido con la candidatura de Antillo. No tenemos dudas de que Lorenzo es la persona adecuada para dirigir el fútbol chileno. Lleva 12 años en la conducción de Audax, con grandes logros en una institución que ha convertido en modelo. Será un extraordinario presidente”.

El audino afirmó tener 25 votos; del lado de Milad dicen tener 29. Cobresal y Universidad de Concepción, dos clubes neutrales, abren el apetito. “Nos reunimos con ambos grupos la semana anterior. Ambos nos parecen buenos candidatos. Nuestro directorio resolverá esta semana en función del mejor programa”, dijo David Agüero, presidente minero. "Seguimos neutrales”, acotó Daniel González, mandamás penquista.

Rafael González, timonel de Wanderers, es cauto: “Es difícil hablar de ventajas y desventajas. Lo relevante es que la experiencia de Pablo, junto a un plan y a un equipo de trabajo, le permitan liderar los cambios que se necesitan en la dirección de la ANFP”.