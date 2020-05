Antillo anuncia su candidatura: “Soy una persona que no necesita el poder ni vivir del fútbol”

Buena parte de la vida de Lorenzo Antillo (38 años) está ligada a Audax Italiano, del que es presidente y fue gerente general. Asumió la testera cuando su padre dejó el cargo. El empresario y licenciado en Educación Física oficializa su candidatura al sillón de la ANFP en esta entrevista con La Tercera: “Es una responsabilidad muy grande y estoy agradecido”. Procede del bando de la rebelión, aunque caído Moreno, no le gusta esa etiqueta. “Acá no hay ninguna rebelión. Todo lo contrario, solo buscamos la profesionalización de la industria a través de agregarle valor. Nuestro grupo se llama Por el futuro del fútbol, ya que eso es lo importante: el futuro de la industria”, dice.

¿Cuántos votos tiene?

Aproximadamente, 25. Es una base amplia de apoyo.

El lunes su bloque tenía 19, ¿cómo llegó a 25 en tan pocos días?

Hemos ido consiguiendo el apoyo de más clubes. Genera mucha adhesión el hecho de que soy un consejero más, una persona que viene de la administración de un club al igual que todos los que están ahí, que conoce los problemas del día a día, que tiene una buena relación con casi todos los consejeros. Soy una persona que no necesita el poder ni vivir del fútbol. Eso hace aún más desinteresada mi intención de poder aportar.

Con 25 votos se gana la elección...

Exactamente. Es una base muy importante. La idea es que sume la mayor cantidad de clubes, porque buscando la unidad se puede maximizar el bienestar de todos.

Pero hoy no es factible la unidad con la división que hay...

Es que debiésemos dejar de lado las divisiones y las peleas. Por mi parte y la de este grupo, no van a encontrar a una persona combativa y con discurso agresivo. Es momento de que la mayor cantidad de clubes estemos en pos de un objetivo.

¿Por qué se volvieron en contra de Moreno? ¿Cuáles fueron sus pecados?

Eso ya sucedió, es parte del pasado. Tenemos que enfocarnos en el futuro, en construir un gobierno con la mayor unidad posible, corporativo, profesional, con un directorio que funcione como tal, fortaleciendo la plana ejecutiva, con un gerente general de primer nivel y con un plan estratégico. Lo que pasó tiene que quedar en el pasado. El Consejo de Presidentes aceptó de forma unánime la renuncia de Sebastián y me quedo con eso.

¿Cuáles son los lineamientos de su programa? ¿Qué piensa sobre el arbitraje chileno, el VAR, el fútbol femenino, las selecciones, el formato del torneo?

Los grandes lineamientos van en el sentido de fortalecer la industria, construyendo un gobierno corporativo profesional y un plan estratégico que incluye todos los puntos que usted menciona y más. Lo principal es que tenemos que crear y generar valor para que los clubes sean favorecidos a través de la fuerza de las ligas.

Se dice que el grupo que lo apoya es el de los representantes y los argentinos, ¿es así?

Construimos un grupo amplio de clubes y ojalá puedan ser muchos más. Aquí caben todos, porque todos tenemos que trabajar para fortalecer nuestro gobierno corporativo, profesionalizar la administración y generar valor. Si todos los actores de esta industria, clubes, ANFP, Federación, jugadores, árbitros, periodistas y representantes remamos para el mismo lado y nos unimos, vamos a generar valor.

Si gana y luego las cosas no salen bien, ¿le gustaría que lo trataran como a Moreno?

Lo que pasó, pasó. Miremos al futuro. Me gustaría generar un gobierno de unidad. Hacer sentir a los clubes incluidos, escuchar siempre la voz de cada uno de ellos, porque incluyéndolos podemos generar esa sinergia que nos va a dar valor. En la medida que hagamos eso vamos a recibir de vuelta el mismo trato con el que vamos a tratar a los clubes.

¿Moreno no los escuchaba?

Hace un tiempo que existe una división entre la dirección de la ANFP y la realidad de los clubes. Ahí hay una oportunidad donde podemos trabajar y una fortaleza que podemos tener. Incorporar a los clubes y entender la problemática que viven día a día. Al ser presidente de un club y estar a cargo de la administración hace tanto tiempo, puedo usar esa experiencia y todo ese conocimiento para poder interpretar de mejor manera lo que los clubes necesitan.

O sea, usted sí les va a contestar el teléfono...

Es lo básico. Como presidente de club me gusta que me tomen en cuenta, que me escuchen. Siempre hemos abogado por eso. Hay que darle una vuelta de tuerca a como se han venido haciendo las cosas en los últimos años.

¿Cuál es su relación con el agente Sergio Morales? ¿Es el dueño de Audax?

Qué bueno que me lo pregunta. He intentado aclararlo muchas veces. Basta que cualquiera vea la Memoria y los Estados Financieros en la página de Audax Italiano. Ahí aparece la estructura de propiedad. Sergio Morales no tiene propiedad en Audax Italiano. Solamente hemos trabajado por muchos años con él, así como también con otros representantes. Y no es ningún misterio que la mayoría de los jugadores en Audax son de Sergio, pero la relación se limita a esos jugadores. Sergio tiene la administración de otro club de Primera División (Coquimbo Unido). Mi relación con él es laboral, de muchos años, donde se ha construido una relación a nivel personal también, pero que se limita, en el caso de Audax, a traer algunos jugadores que son de su corral, así como también de otros representantes. En el mercado chileno, la mayoría de los jugadores pertenecen a Sergio. Desde ese punto de vista es lógico que, si traemos más chilenos que extranjeros, vamos a tener mayor cantidad de jugadores de él.

Si tuviese que contratar técnicos para las selecciones juveniles, ¿Morales tendrá preferencia?

Esto va para cualquier representante: cada uno tiene sus jugadores o técnicos y opera como estime pertinente, pero las selecciones nacionales tienen que estar conformadas por los mejores jugadores, da lo mismo el club del que provengan. Nada tienen que ver los representantes en esa decisión.

La Gobernabilidad asegura que Pablo Milad confirmó que se postulará a la ANFP, ¿qué opina de su rival? ¿Lo conoce?

Lo conozco. Hemos tenido la oportunidad de compartir mucho en los Consejos y cada vez que me ha tocado ir a Curicó me ha recibido con mucha amabilidad y con los brazos abiertos. Es una estupenda persona. Lo ha hecho muy bien en su gestión pasada como presidente de Curicó. Hoy está abocado a una carrera política, que lo tiene como intentende de la Región de El Maule. Por lo tanto, está mandatado por el Presidente, como él mismo lo ha dicho, para desarrollar esa labor. Creo que hoy, por el momento en que estamos, no sé si sea bueno para la industria que él deje la labor de intendente para venirse al fútbol. Hoy tenemos que profesionalizar la industria del fútbol con las mejores personas que estén en el medio, en la realidad del fútbol, que la conozcan, que la hayan seguido. Desde ese punto de vista, Pablo está un poco alejado. Es una excelente persona, pero no es el momento para que un intendente se salga de las labores que le ha encomendado el Presidente.

¿Teme por una posible intervención política en la candidatura de Milad?

No. Hoy estamos en una situación súper compleja para todos los chilenos y el mundo. El Gobierno tiene súper clara su estrategia y su orden de prioridades. En ningún caso puede darse una intervención política en este momento. Si Pablo lo está considerando es por el cariño que tiene al fútbol, al deporte, y por su paso como dirigente y presidente.

En 2019, usted contrató al holandés Bernio Verhagen, que acusó a Audax de racismo y resultó que ni siquiera era futbolista. Le metieron un golazo.

No. Como se descubrió más tarde, esta persona fue condenada por estafa y no solamente fue a Audax, sino que a otros clubes reconocidos a nivel mundial. Él llegó, pasó lo que pasó, y después fue condenado por estafa en otro país. Entiendo que está cumpliendo esa sentencia.

Pero cómo puede ser que contrate a un jugador que no lo es y, además, con esos antecedentes. ¿En qué falló?

Él llegó a prueba. Teníamos un cupo de extranjero disponible y se quedó utilizando ese cupo. En ningún caso lo pensamos como un refuerzo. Él estuvo un tiempo, después se fue del país, tuvo muchos problemas y fue condenado en el extranjero por estafa.

¿Tiene razón el CDF al reclamar una indemnización?

El CDF se ha portado como un muy buen socio estratégico. Turner busca lo mismo que nosotros, que la industria crezca y se fortalezca. Compartimos una visión común. El apoyo que le han brindado a los clubes es muy importante. Hoy existe una comisión que está trabajando con el CDF y que hace una muy buena labor. Por ahora, tengo la misma información que tienen los otros clubes y la comisión, que es que este posible memorándum de acuerdo nunca llegó a oídos del Consejo, por lo tanto, desde ese punto de vista no es válido.

¿Es grave que Moreno negociara con el CDF sin informarle a los clubes, como quedó reflejado con la carta de Jorge Carey? ¿Cómo se enteró usted?

La verdad es que me enteré como se enteró la mayoría de los clubes. No tengo la certeza de que haya existido ese memorándum de acuerdo. Sé que nunca nada de eso se dijo en el Consejo, por lo que al no pasar en el Consejo, ningún acuerdo de ese tipo puede ser válido. Por lo tanto, si realmente se hizo a espaldas es grave; y si no es así y nunca hubo un acuerdo, es materia de la comisión con el CDF. No tenemos certeza de que realmente haya existido ese acuerdo y solo puedo opinar en condicional.

¿El fútbol chileno está en deuda con Turner, considerando que no se terminó el torneo anterior y que en este ya hay varios partidos suspendidos? ¿No le parece que es entendible la molestia del CDF?

Creo que no tenemos una deuda con ellos. Es una relación que recién comienza y que tiene que fortalecerse a lo largo del tiempo. Como en toda relación de socios estratégicos, pueden aparecer temas que solucionar. La gracia está en encontrar las soluciones. Hay que trabajar en un montón de cosas, tanto el fútbol como Turner. Ahí esta el desafío: cómo encontramos, en conjunto, la vía para poder desarrollar esta relación y tener una liga mucho más fuerte.

¿Es de la idea de extender la concesión a Turner a modo de reparación?

Es muy apresurado que pueda comentar algo como eso. Tendría que estar interiorizado de todos los detalles para poder opinar de algo tan complejo como los detalles del contrato. Me parece que la comisión que está a cargo del tema está haciendo una muy buena labor, y en el momento en que nosotros podamos estar liderando el fútbol chileno, estará la apertura para buscar las mejores ideas y las mejores estrategias para fortalecer esta relación con nuestro socio estratégico.

¿Definió su directorio?

No. Esta candidatura fue ratificada hace unos días. Estamos trabajando en incorporar todas las ideas de los clubes al plan estratégico, para que todos se sientan representados. No tenemos mucho tiempo, ya que hay que inscribir las listas el 23 de junio.

¿Hay que modernizar los estatutos de la ANFP? Moreno tenía solo un director y nada lo obligaba a irse. La Conmebol y la FIFA también están encima.

Evidentemente, y quedó demostrado con los últimos acontecimientos, los estatutos tienen que sufrir una adecuación. Con respecto a la adecuación de estos a lo que pide Conmebol y FIFA, primero hay que interiorizarse y saber bien cuáles son esas materias en que piden la adecuación para poder ver de qué forma podemos hacerlas y en cuánto tiempo. Hay que cumplir con eso, desarrollar una estrategia y cronograma para poder cumplir en tiempo y forma, y con todo lo que eso involucre. Hay que definir y hay que tener clara la información para hacerlo. Por eso no te puedo decir hoy día cómo se puede llevar a cabo; qué es lo que pide FIFA y Conmebol; y qué es aquello que piden en relación a la diferenciación entre la Federación y la ANFP. Si me preguntas a mí, evidentemente que la profesionalización de nuestra industria pasa por una liga más fuerte, una administración más potente. Si eso involucra una separación hay que evaluarla, ver cómo se hace, que los clubes y todos los actores de esta industria no se vean perjudicados, y ver cuál es la mejor manera para poder hacerlo y cumplir con lo que se está pidiendo.

Si la Selección se negara otra vez a jugar un amistoso, ¿qué haría usted como presidente?

Hay que estar en el lugar y en el momento. Todas las cosas tienen su razón. Soy una persona que cree que conversando se solucionan las cosas. Ese será uno de los sellos de nuestro gobierno. Esa tiene que ser la premisa tanto con los jugadores, los cuerpo técnicos, los clubes, el CDF, con todos los actores de la industria.

¿Evaluará la continuidad Reinaldo Rueda?

Teniendo las Eliminatorias a la vuelta de la esquina es difícil decir que el seleccionador nacional no puede seguir. Está haciendo un trabajo y ha tenido resultados. En la medida en que también esté dispuesto y se sienta cómodo, eso no debe ser un cuestionamiento. El proceso ya se inició y debe seguir.

¿Negociará premios austeros con la Roja?

Lo primero que hay que hacer es entender cuál es la situación en la que se encuentra la ANFP financieramente y, en base a eso, concluir un panorama que nos permita analizar todos los temas, no solo el de los premios, sino todos los que tengan relación con costo. Los clubes estamos viviendo una situación muy compleja y la ANFP no va a escapar a eso. Para eso vamos a tener que poner siempre por delante la generosidad y la empatía, entender que lamentablemente todo lo que nos ha ocurridole ha pegado muy fuerte a la economía chilena y el fútbol no escapa a esa realidad. Desde ese punto de vista, debemos tener una gestión de los costos con mucha mayor rigurosidad.

¿Realizarán una auditoría forense a la ANFP?

Es lo que corresponde. Siempre que hay un cambio en la administración, lo más transparente es hacer una auditoria y saber qué terreno se está pisando. Desde ese punto de vista, los reportes de los ejecutivos que ahora están en la ANFP, así como una auditoria, serán necesarios.

¿La imagen del dirigente del fútbol está dañada?

Lamentablemente sí, está dañada, pero hoy tenemos la oportunidad de construir un proceso que vuelva a levantar esa imagen.

¿Los clubes que aplicaron la Ley de Protección del Empleo con sus planteles tienen que estar impedidos de fichar, tal como lo planteó José María Buljubasich?

No me puedo meter en el bolsillo del vecino. No conozco la realidad de cada uno de los clubes. Lo único que puedo decir es que hoy atravesamos una realidad económica compleja. Todos los clubes estamos haciendo lo imposible para no vernos perjudicados y haciendo malabares para llegar a fin de mes. En ese sentido, y sin calificar las palabras del Tati, hago un llamado a los clubes a que seamos responsables, no solo con las finanzas, sino con la industria.

¿Cómo está Rodrigo Holgado?

Es un caso muy triste, porque Rodrigo es una excelente persona, muy querible, y un excelente jugador. Se equivocó. Audax le está dando el soporte que le daría a cualquier jugador. Sabemos que Rodrigo está bien, obviamente pasando momentos muy difíciles. Con la familia estamos en contacto directo, permanente. Ellos decidieron que iban a contratar a un abogado personal.

Audax se cierra cuando hay polémicas, ¿existe una política de ley del silencio para estos casos?

Para nada. Entendemos que somos un club mediano, sin una connotación pública tan grande. Tenemos una política de resguardar muy bien la integridad de nuestros jugadores. En estos casos, que son más públicos y delicados, es mejor cuidar lo que se dice para no cometer errores. Por eso emitimos un comunicado. No era conveniente que nadie más se refiriera el tema, porque hya una investigación en curso. Hay una sentencia que aún no se dicta y cualquier cosa que se diga puede perjudicar el debido proceso.

¿En la ANFP aplicaría el mismo método en un caso conflictivo?

Todas las situaciones son distintas. La ANFP tiene una caja de resonancia mucho mayor que la que puede tener Audax y obviamente la manera de enfrentarlo es y tiene que ser distinta. Y en este sentido en su momento evaluaremos cómo se van a enfrentar las distintas situaciones. Esperemos que no tengamos ninguna situación como esta, pero las cajas de resonancia son muy distintas y la forma de enfrentarlas obviamente son distintas.