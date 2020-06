Milad y su candidatura : “Puedo aportar de manera muy importante a que el fútbol chileno vuelva a levantar”

Pablo Milad anunció durante esta jornada que dejará de ser el intendente de la Región del Maule, a partir del próximo 3 de junio. Sus intenciones estaban claras desde la semana pasada: postular a la presidencia de la ANFP, tal como informó La Tercera. Así se lo confirmó a numerosos clubes la noche del miércoles pasado. Estaba dispuesto a ir a la pelea.

Y esta tarde, mediante un comunicado, el ex presidente de Curicó Unido reconoció, por primera vez, que deja su cargo político para tomar el control de la asociación. “He decidido dar un paso al costado de esta hermosa etapa que ha marcado un antes y un después en mi vida. Para nadie es un misterio que desde muy pequeño me ha apasionado el deporte y por sobre todo el fútbol chileno y el desarrollo de sus clubes. Hoy esta pasión me llama para que volvamos a reencontrarnos, porque mi querido fútbol también se ha visto muy afectado. Estoy seguro de que puedo aportar de manera muy importante a que vuelva a levantar, destinando todos mis esfuerzos, experiencia y trabajo para alcanzar los consensos y poner al fútbol en el lugar de excelencia que se merece”.

"Porque sé que he cumplido una etapa como intendente, y es hora de un momento donde quiero servir a esta disciplina. Muchos podrán criticarme y no entender, pero les digo: no me juzguen, porque entregué todo día a día, dejando a un equipo preparado y capaz de seguir poniendo al Maule primero”, agregó.

El exlanzador de la bala competirá por el sillón de Quilín con el presidente de Audax Italiano, Lorenzo Antillo, quien oficializó su candidatura en este medio, donde aseguró que no era “el momento para que un intendente se salga de las labores que le ha encomendado el Presidente”.