El duro ataque de Johnny Herrera a Eduardo Berizzo

Los partidos de la Selección suelen despertar todo tipo de reacciones y opiniones. Más aún si no terminan en una victoria, el resultado que los hinchas y el medio en general espera siempre, en el afán de que la ilusión de clasificarse a un Mundial se mantenga viva. Aunque el camino hacia el torneo que organizarán conjuntamente Estados Unidos México y Canadá en 2026 recién comienza, la magra unidad que ha cosechado en la Roja en los dos partidos iniciales de esa ruta ya generan críticas. El foco está puesto, principalmente, en el técnico Eduardo Berizzo.

El Toto arrancó el proceso con varios cuestionamientos que, en rigor, se arrastran desde la preparación. Las aprensiones van desde el estilo de juego del equipo hasta la cosecha que había conseguido en los amistosos. Magra, por cierto, considerando las presentaciones ante escuadras que representen una dificultad respetable, como la que la Roja encontraría en los partidos por los puntos.

Herrera, en picada

A Johnny Herrera, quien brilló en la U aunque no pudo reeditar esas actuaciones con regularidad en la Selección, el balance no le pareció convincente. “Con él me pasa lo mismo que con el profe (Mauricio) Pellegrino. Tiene jugadores para ir para adelante y no atreverse. Morir con dos líneas de cuatro… Chile da para más”, expresó el ahora comentarista televisivo en TNT Sports, donde es parte del panel de Todos Somos Técnicos.

Es en ese contexto en que el exgolero lanza su dardo más venenoso. “El problema fue que los cambios de Chile fueron porque los jugadores lo pidieron”, establece.

Y luego dispara su consideración más controvertida. “Con todo respeto, parecía técnico de liga o de barrio, parecía técnico de barrio. Se funde uno, entra el guatón por un lado y entra el otro guatón por el otro lado”, sostiene a la hora de profundizar sus reparos respecto de la forma en que el estratega administró al equipo nacional en el duelo ante el equipo de Néstor Lorenzo.

La consideración también alcanzó la circunstancia más desafortunada para la Roja: la lesión de Arturo Vidal “Si vamos a estar así todas las Clasificatorias, va a jugar el que tenga más jineta. Estamos al horno. La responsabilidad de no haber querido ganar el partido es de Eduardo Berizzo”, sentenció Herrera, otra vez dejando en claro que no comparte las decisiones que adopta el encargado de elegir a quienes defienden la camiseta nacional.