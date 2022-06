El duro ataque del favorito en las elecciones del Athletic de Bilbao a Bielsa: “Es la típica persona que declara que ha visto 1.500 partidos desde el año 1983 y hasta el prebenjamín C”

Este viernes es un día clave para el Athletic de Bilbao y para Marcelo Bielsa. El club vasco está en pleno proceso de elecciones de su nueva dirigencia y del resultado depende el futuro deportivo del ex seleccionador chileno. El Loco ha manifestado públicamente que asumirá la banca, aunque con una condición: que el ganador de los comicios sea Iñaki Arechabaleta, uno de los tres postulantes al máximo cargo, una prerrogativa que ya se ha tomado en otras ocasiones en su carrera. El problema es que las encuestas muestran como favorito a Jon Uriarte, otro de los candidatos, quien ha atacado con fiereza al técnico argentino y, por cierto, tiene otro preferido para asumir el cargo: Ernesto Valverde, ex técnico de Arturo Vidal en el Barcelona.

En la antesala de los comicios, Uriarte ha arremetido enérgicamente en contra del Loco, aludiendo incluso a la metodología de trabajo que se ha transformado en su sello y contraponiendo su personalidad a la de Valverde. “Marcelo Bielsa es la típica persona de hacer grandes declaraciones de que me he visto 1.500 partidos desde el año 1983 y hasta el prebenjamín C”, dispara. “Ernesto no es de ese estilo. Yo creo que es una persona mucho más humilde y mucho más genuina, de las que hace las cosas y no tiene por qué contarlas y mostrarlas de cara a la galería”, resalta en relación a su abanderado para sentarse en la banca del equipo.

Marcelo Bielsa, en un duelo del Leeds United, su último club (Foto: Reuters)

El origen del dardo

La alusión no es gratuita. En la conferencia en la que comprometió su apoyo a Arechabaleta, Bielsa reveló un acabado conocimiento del actual plantel del Athletic. En su estilo, el Loco afirmó que en su revisión vio los 45 partidos que jugó el equipo en la última temporada y que analizó en detalle los movimientos de cada uno de los jugadores. A modo de ejemplo, sostuvo que vio 580 acciones del volante Alex Berenguer.

Ese diagnóstico, que el entrenador realiza antes de asumir cada uno de los desafíos que acepta, una lógica que también se aplica a la decisión de aceptar a la selección chilena en 2007, llevó a Bielsa a concluir que el Athletic aún tiene espacio para mejorar. “Este equipo tiene capacidad de evolución”, dijo. También detalló que había analizado a jugadores de los equipos filiales del Athletic y hasta de las categorías juveniles, naturalmente en busca de los talentos más afines con las ideas futbolísticas que pregona y que pretende desarrollar si Arechabaleta gana las elecciones.

“No creo que sea la persona apropiada para el Athletic de hoy en día. La etapa de Bielsa ya pasó. El Athletic necesita personas diferentes, personas que no generen conflicto y que vengan a estar en un club pensando, no en tanto en el rendimiento a corto plazo, sino que piensen que el Athletic en una institución que tiene que vivir otros 125 años y que tenemos que tener esa visión a largo plazo”, amplió Uriarte.

Uriarte pretende un técnico que desarrolle un trabajo a medio y largo plazo. “Que cuente con la plantilla actual, pero al que no se le caigan los anillos por rejuvenecer este equipo y por contar con el talento de Lezama. Nos gusta más el rock and roll que el jazz. ¿Qué es el rock and roll? Ese fútbol que conecta a la afición con los jugadores y que nos hace entrar en ebullición. Un futbol valiente, de alta intensidad”, concluye.