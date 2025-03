El ecuatoriano Gonzalo Plata calienta el partido ante Chile: “Nos querían sacar del Mundial”

Ecuador, el próximo rival de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas, llega a Santiago con el optimismo a tope. La escuadra que dirige el argentino Sebastián Beccacece suma tres victorias consecutivas en la competición y, un triunfo en el Estadio Nacional los dejará con 25 puntos.

Unidades suficientes para acceder al menos al repechaje. Por eso, después del triunfo en Quito frente a Venezuela, los jugadores de la Tri derrocharon optimismo en la previa ante la Roja.

En la memoria de los ecuatorianos todavía está fresco el recuerdo del último enfrentamiento entre ambas selecciones, el mismo que terminó con el triunfo 2-0 de la selección del Guayas en San Carlos de Apoquindo, a finales de 2021.

“Nuestra idea es conseguir una victoria en Chile, queremos escalar lo más arriba posible, tratar de encontrar esa clasificación a la Copa del Mundo en corto plazo, por eso intentamos vencer la mayor cantidad de triunfos”, afirmó Pervis Estupiñán, autor del primer gol en Las Condes, una vez concluido el choque ante la Vinotinto.

Una opinión muy similar a la del volante de Chelsea Moisés Caicedo, quien selló el marcador ante al Roja. Consultado sobre las sensaciones del plantel, Niño Moi no eludió la opción de un resultado positivo.

“Por qué no ganar en Chile. Sabemos es una selección complicada, pero nosotros vamos a entrenar muy duro para hacer bien las cosas allá”, explicó el jugador más caro en la historia del fútbol de ese país.

Duelo caliente

Pero la remembranza de esa última visita no es lo único que está patente en el imaginario de los futbolistas de la Tri. En la previa del enfrentamiento en la capital chilena, el atacante Gonzalo Plata aludió al procedimiento que inició la ANFP por los errores en la inscripción de Byron Castillo.

“Hemos visto muchas cosas que hablaron en Chile y nos querían sacar del mundial, pero el equipo está muy motivado para ese partido, este es un grupo que está tranquilo y enfocado”, dijo el atacante de Flamengo de Brasil.

Plata, quien es sobrino del goleador Enner Valencia, destacó la ventaja que le otorga jugar en su equipo nacional con un familiar tan cercano en la cancha y el plantel

“La verdad es que siempre que juego en la selección me siento cómodo. Mi tío Enner Valencia me transmite seguridad y eso hace que yo esté tranquilo, intento dar asistencias para que siga marcando su historia en la selección. Sebastián Beccacece me trajo y eso me da mucha confianza”, dijo el delantero.

Sobre el hecho de ceder el penal a Valencia, Plata reconoció que “en el penal todos sabemos que mi tío es el cobrador y el principal de la selección. Lo falló, pero si en Chile se llega a dar otro penal tiene que seguir intentando”.