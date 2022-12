El enojo de Lionel Scaloni por las filtraciones: “No sé si jugamos para Argentina o para Holanda”

La tensión de los cuartos de final ya se siente en la concentración del combinado argentino, que este viernes se mide con Países Bajos (16 horas), y así lo hace saber su director técnico, Lionel Scaloni.

Es que al estratega transandino no le gustó nada que los medios de comunicación se enteraran de la dolencia de Rodrigo de Paul, el cual no pudo terminar la práctica, menos cuando el entrenamiento fue privado. “Es que no sé si jugamos para Argentina o para Holanda. Fue a puertas cerradas el entrenamiento. No nos interesan las informaciones que salgan cuando no hay prensa. Eso es algo que tenemos que aprender y mejorar todo el entorno de Argentina y de la Selección”, soltó enfadado.

Luego prosiguió consultando de dónde los colegas habían sacado la información y dijo que “De Paul entrenó la mitad del entrenamiento, como la mitad del plantel Hoy lo vamos a evaluar. Tanto él como Ángel (Di María) o el que salga a la cancha deberá hacerlo de la mejor manera”,

Acto seguido, en el mismo tono, insistió: “¿Quién te dijo que Di María hizo el entrenamiento a la par? Es lo mismo. Fue la mitad. Hoy decidiremos lo mejor. Es un jugador importante... Cambiamos cuando alguno de los extremos no está bien. No tenemos extremos puros y buscamos alternativas. Dependerá de cómo estén De Paul y Di María. Pero será como siempre, con tres volantes y dos delanteros”.

Y aunque su voz y sus gestos decían otra cosa, Scaloni aseveró: “No estoy enojado. Pero si un jugador no entrena cuál es la necesidad de informarlo al instante. No entiendo la necesidad de crear una alarma. No me interesa eso, y el rival está atento a esto”.

El estratega bajó un poco las revoluciones y aseveró que su enfado no era contra los periodistas, sino más bien con quienes pasaban los datos desde la concentración. “Tu trabajo no es saber lo que pasa en un entrenamiento a puertas cerradas. No se tiene que filtrar lo que pase. Ha pasado un montón de veces. La mitad de las preguntas fue de eso y lo importante es el partido, no quién esté. Nosotros vamos con un equipo que quiere dar todo. Con o sin ellos. pero si el entrenamiento es a puertas cerradas no se tiene que saber nada”, concluyó.