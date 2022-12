Cristiano rompe el silencio tras publicación que asegura que amenazó con irse de Qatar: “Un grupo demasiado unido para ser roto por fuerzas externas”

El paso de Cristiano Ronaldo por Qatar 2022 será difícil de olvidar. No sólo por que el luso logró quedar en la historia de los Mundiales al marcar en cinco citas seguidas, sino también por las polémicas que ha protagonizado.

¿La última? Una supuesta amenaza de renuncia al enterarse que sería suplente ante Suiza. “En el fragor de la conversación con el entrenador, cuando supo que no estaría en el once inicial... pensó en lo peor”, describe el diario portugués, Récord, y asegura que “Ronaldo amenazó con irse”.

Sin embargo, la noticia fue rápidamente desmentida por la federación de ese país, la cual a través de un comunicado anunció que “en ningún momento el capitán de la selección nacional, Cristiano Ronaldo, amenazó con dejar el equipo nacional durante las prácticas en Qatar. Cristiano Ronaldo construye cada día un historial único al servicio de la selección y del país que hay que respetar y que atestigua el incuestionable grado de compromiso con el equipo”.

También lo hizo el propio jugador, que en sus redes sociales publicó: “(Este es) un grupo demasiado unido para ser roto por fuerzas externas”. Lo malo es que a estas alturas, y con todo lo que ha sucedido es más factible creer que el exariete del Manchester United si se lleva mal con el entrenador Fernando Santos, pues el historial en la Copa del Mundo es bastante largo.

Todo comienza en el duelo que sostuvieron los europeos con Corea del Sur, cuando el adiestrador decide mandar a la banca al ídolo del Real Madrid y éste reacciona con un feo epíteto: “Tienes una prisa de cojones por quitarme”, fueron las palabras que habría dicho el delantero y que salieron publicadas por el medio CMTV.

Palabras que no quedaron en el aire y que Santos intenta refutar con autoridad cuando dice que “he visto las imágenes del cambio de Cristiano y su reacción no me ha gustado nada”. Acto seguido lo deja en la banca contra Suiza y la jugada le sale fenomenal, pues su reemplazante -Gonçalo Ramos- marca tres goles en la holgada clasificación a cuartos de final.

Más, el entorno de Ronaldo no se quedó tranquilo y su novia Georgina Rodríguez posteó en su Instagram: “Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre”. Mensaje que fue respondido por CR7 con una rebeldía, no se presentó al entrenamiento de los suplentes y se quedó con los titulares en el gimnasio.

Pero, con el correr de las horas, todo se calmó. Santos y Ronaldo son conscientes del momento histórico que están viviendo con su país y que en cuartos de final se necesitan mutuamente para vencer a Marruecos. Por lo que por ahora y sólo por ahora, se vive una tensa calma.