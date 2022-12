“Es difícil dirigirlo porque magnifica mucho ciertas situaciones”: Roberto Tobar repasa las polémicas con Neymar

El 12 de noviembre de 2021 Roberto Tobar fue uno de los protagonistas de la jornada de Eliminatorias de Conmebol. En el duelo entre Brasil y Colombia el árbitro chileno tuvo un fuerte encontrón con Neymar, en donde incluso se pudo percibir un pechazo del jugador del PSG.

A un año de aquello, el actual presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP conversó con el Diván del Kily de El Deportivo y recordó el bullado episodio.

“Anteriormente en la Copa América ya habíamos tenido un partido en el que él pensaba que las correctas decisiones estaban mal. No le cobraba las simulaciones y entonces él se enemistó. Eso hizo que entrara al otro partido (el de Eliminatorias) con una actitud no muy buena. Lo conversamos durante el partido, que estuviera tranquilo, pero hubo un segundo en el que yo le estaba debatiendo y él igual, nos acercamos un segundo, y como él tiene cámara personal pareció que fue más tiempo, pero fue solo un segundo”, recordó el ex árbitro.

“Eso también es parte del fútbol, del folclore, que una situación así que no se ve nunca genere tanto revuelo. Neymar no pasa inadvertido en ninguna cancha, entonces su jerarquía hizo que tuviera una connotación mucho más grande”, agregó.

Tobar continuó con su análisis. “Es difícil dirigirlo porque magnifica mucho ciertas situaciones de juego que son normales, pero que van irritando al adversario. Van poniendo un poco a los adversarios en contra del arbitraje, los reclamos constantes... Es complejo, hay que tener cierta experiencia para poder dirigirlo y poder llevar el camino de buena forma”, complementó.

Tobar también tuvo palabras para Lionel Messi en el programa, a quien definió como un jugador mucho más tranquilo que el brasileño y que no está tan enfocado en los reclamos, sino que en sus propios movimientos dentro de la cancha.

“Es un jugador que pasa más concretado en la hora de recibir el balón...no es un jugador que esté pendiente del árbitro, reclamando o en discusiones con adversarios”, opinó sobre el argentino.