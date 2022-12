Gonçalo Ramos, la historia del joven goleador portugués que sentó a Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes

La noticia sorprendió a todos. Se había barajado en los días previos, pero hasta hacerse realidad, no se cae en cuenta que es un hecho. Cristiano Ronaldo es suplente en Portugal. El artillero lusitano, máximo goleador de su selección y rompe récords por excelencia, va al banco en los octavos de final del Mundial de Qatar. En su lugar ingresa Gonçalo Ramos, un jugador de 21 años, de gran presente, pero sin los pergaminos del ídolo.

En la entrada en calor, CR7 está ofuscado. No acostumbra a entrenar con los suplentes. Su rol ha sido protagónico siempre. Sin ir más lejos, las cámaras se dirigen a él en la entonación del himno y, como nunca sucede, todos los reporteros gráficos apuntan sus lentes al banquillo de alternativas. Lo mismo pasaría luego del partido, cuando volvía en solitario al vestuario. Claro que en aquel momento, muchos apuntaban a quien vivió la mejor tarde de su novel carrera.

Quien entró por el Bicho marcó tres goles. Nada menos. La escuadra que fue capitaneada por Pepe realizó su más maciza presentación en lo que va de torneo de los mejores. El joven atacante del Benfica se gana el puesto y de esperar que CR7 vuelva a ser alternativa en la ronda de los ocho mejores.

En el momento que Fernando Santos anunció la formación y Ramos se dio cuenta que sería titular en desmedro del capitán, sabía que era una oportunidad para mostrarse al mundo. Tenía conciencia, también, de que cargaba un gran peso sobre sus hombros y que gran parte de la afición estaría concentrada en lo que hiciera. Para elogiarlo o bien criticarlo y caer en las comparaciones con el ex Manchester United, que no ha hecho un gran Mundial, pero no deja de ser el referente de los lusos.

Gonçalo Ramos celebra junto a Joao Félix. Foto: REUTERS/Carl Recine

Tarde de fantasías

Cuando Gonçalo Ramos nació en Olhão, una pequeña ciudad de Portugal, Cristiano Ronaldo estaba apunto de debutar en el Sporting de Lisboa. Creció viendo a quien porta la 7 en su selección anotar en los clubes más importantes del mundo y ganar los trofeos más preciados para los jugadores de fútbol. Pero, esta vez, le tocaba reemplazarlo.

Se hicieron muchas especulaciones, pero el técnico portugués afirmó que su decisión fue por motivos estrictamente futbolísticos. “No es nada conectado con la polémica que surgió en el partido contra Corea del Sur, ese asunto está cerrado. Cristiano Ronaldo no fue titular por una opción estratégica del partido, nada más. Es un profesional ejemplar y si tiene que ir al partido ayudará mucho a Portugal”, fueron las palabras del estratega.

Dichos más, declaraciones menos, la apuesta le resultó en pleno. A los 17′, 51′ y 67′, Gonçalo Ramos marcó para los lusitanos. Superó a la siempre complicada zaga de Suiza para inscribir su nombre en los libros. La actuación ya queda entre las memorables páginas de los Mundiales. En el presente torneo solo había estado en cancha durante dos minutos ante Ghana y ocho contra Uruguay. Además de las tres cifras, asistió a Raphael Guerreiro en el cuarto gol.

Al atacante del Benfica se le vio colaborativo y muy conectado con Bruno Fernandes y, sobre todo, Joao Félix, otro que se encuentra con una versión mejorada de sí. El del Atlético de Madrid encontró en Ramos su socio ideal, al darle el pase en dos de sus conquistas.

Fernando Santos y Joao Félix. Foto: REUTERS/Suhaib Salem

Luego del encuentro los ojos estaban posados sobre él. No podía disimular su sonrisa. Probablemente, nadie en su posición lo haría. El suyo, de hecho, fue el primer triplete en Qatar 2022. Por eso tomó la pelota y nadie pudo quitársela. Ese acto representativo que significa llevarse la esférica a la casa luego de marcar tres veces es la manera física de recordar una actuación memorable. “Fue todo muy rápido. La titularidad no es tema para mí. Tengo que trabajar al máximo y luego veremos qué pasa. Ronaldo me habló como habla con todos. Es el capitán y siempre trata de ayudar. Me fue muy bien”, declaró tras el duelo. “Ni en mis mejores sueños imaginaba empezar con un hat trick. Mis inspiraciones son Cristiano y Lewandowski”, agregaba.

Gonçalo Ramos llega al Mundial por su presente. Con 21 años, el delantero acumula 14 tantos en 20 partidos con el Benfica en la presente temporada. Su debut con la camiseta de su país fue solo días antes del certamen qatarí, en la goleada por 4-0 ante Nigeria, en el último amistoso premundialista. Fernando Ramos le dio la confianza rápido. Hasta el 2021 sus mejores actuaciones eran con la filial de su club. Pero en el curso 21-22 fue tomado en cuenta con regularidad en las Águilas.

Sacar a Cristiano Ronaldo fue un tema casi de estado. Pero con el resultado a la vista, los elogios son para Ramos y para Santos, por darle la oportunidad. Tras el encuentro, Antonio Costa, primer ministro de Portugal, fue abordado por la prensa a la salida del estadio. “Fernando Santos es un gran entrenador de fútbol. Con un equipo con la calidad de la plantilla de Portugal es muy difícil escoger. Ha probado su valía durante todos estos años y seguiremos apoyando sus decisiones. Yo confío en él”, aseveró el político.