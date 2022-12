El duro mensaje de la señora de Cristiano Ronaldo tras su sorpresiva suplencia frente a Suiza

Cristiano Ronaldo enfrentó este martes una de sus jornadas más duras con la selección de Portugal. El técnico Fernando Costa decidió que el atacante fuera suplente en el duelo contra Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Pese a esto, todas las miradas se fueron de igual forma hacia el ex jugador el Manchester United. Esto quedó reflejado desde antes del inicio del partido, cuando lo fotógrafos apostados para retratar la ceremonia de los himnos se giraron hacia la banca para retratar a Cristiano Ronaldo.

Además, durante el encuentro fue el propio público el que pedía la presencia del luso dentro de la cancha, algo que recién pudieron ver en los 74′ cuando el marcador ya estaba 5-1 a favor de los de la península ibérica.

Claro que mientras todo esto sucedía en la cancha, en las redes sociales esto también quedó en evidencia.

“Enhorabuena Portugal”, comenzó señalando la esposa de Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram. “Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti”.

“Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre”, continuó.

“Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más”, agregó en referencia al técnico de la selección lusa Fernando Costa.

Y aunque sumó minutos, la actitud de Cristiano Ronaldo a la hora de abandonar la cancha también fue comentada. Tras ser uno de los primeros jugadores en ir a saludar a los aficionados en las gradas, se retiró a los camarines solo mientras sus demás compañeros se dirigían a la galería.

“Cristiano Ronaldo no fue titular por una opción estratégica del partido”

Tras el partido el ténico Fernando Santos aclaró la suplencia de Cristiano Ronaldo en la conferencia de prensa. “La no titularidad de Cristiano Ronaldo no es nada conectado con la polémica que surgió en el partido contra Corea del Sur, ese asunto está cerrado. Cristiano Ronaldo no fue titular por una opción estratégica del partido, nada más. Es un profesional ejemplar y si tiene que ir al partido ayudará mucho a Portugal”, explicó.

Ante la insistencia de los medios presentes, expresó que “¿No te respondí ya esta pregunta? No hay problema entre Fernando Santos y el capitán de la selección. Somos amigos desde hace muchos años y estas cosas no nos afectan. Los entrenadores toman decisiones. Ya lo expliqué, esa parte quedó totalmente resuelta. Cristiano dio ejemplo de gran capitán”.

Ahora Portugal deberá prepararse para el que será su próximo desafío en la Copa, ya por los cuartos de final. En esta instancia buscará el paso a las semifinales contra Marruecos el sábado 10 de diciembre a partir de las 12.00 horas de Chile.