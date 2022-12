Louis van Gaal, el estudioso técnico que se cruza en el camino de Argentina

Aloysius Paulus Maria van Gaal, conocido públicamente como Louis van Gaal, es uno de los entrenadores más connotados de las últimas tres décadas. Un estratega apasionado. Alguien que, hasta hace un tiempo, se veía lejos de los banquillos. Sin embargo, su entusiasmo por el trabajo lo tiene de vuelta dirigiendo, nada menos, que en un Mundial. El mismo certamen donde conseguiría el bronce en 2014. Claro que sus últimos años no han sido fáciles.

“Tengo una forma bastante agresiva de cáncer de próstata. No se lo dices a la gente con la que trabajas, porque podría influir en sus decisiones”, con esas palabras, el DT, en abril pasado, dio a conocer su enfermedad. En esa misma entrevista, confesó que en medio de las concentraciones de la Orange, abandonaba el hotel para someterse a la radioterapia sin que nadie de la delegación se diera cuenta.

Semanas después de la revelación, llegaría una buena noticia. “El tratamiento al que me sometí funcionó, finalmente me curé”, declaraba. De esta forma, y con pocos días como noticia en la luz pública, el multicampeón dejaba atrás uno de los momentos más complejos de su vida.

“Jugaremos un gran Mundial por él”, anunciaba Virgil Van Dijk, cuando su director técnico exponía su situación personal. Hasta el momento, han cumplido con la expectativas. Países Bajos está instalado en los cuartos de final y es uno de los elencos que sigue invicto en la competencia. Por ende, sigue también sin perder Van Gaal en las citas planetarias. En Brasil salió tercero, pero al ser eliminado por penales, aquel resultado califica como empate para las estadisticas.

Este viernes enfrenta, precisamente, al rival que lo privó de disputar la final en Maracaná hace ochos años: Argentina. Los de Lionel Scaloni chocaran ante la Naranja Mecánica en la ronda de los ocho mejores. Una vez consumado el triunfo transandino sobre Australia, el adiestrador de la Albiceleste se deshizo en elogios para van Gaal. “Yo era jugador de La Coruña cuando Van Gaal entrenaba al Barcelona y ya era una eminencia. Es un orgullo enfrentarlo, le ha dado mucho al fútbol”, fueron sus palabras.

Louis van Gaal y Nathan Aké. Foto: REUTERS/Marko Djurica

Del adiós a la cumbre

Más de alguno pensó que Louis van Gaal no entrenaría más. Al ser un entrenador de formación ochentera, con brillo noventero, sus mejores días, parecía, quedaban en el pasado. Luego de abandonar la banca de la selección neerlandesa, dirigió sin mucho éxito al Manchester United. Si bien logró conquistar una FA Cup, fue cesado de sus funciones a mediados de 2016.

Tres años después de eso, sin haber dirigido entremedio, él mismo se encargaría de decirle adiós al balompié. Una despedida corta, pero, en aquel momento, no se sabía. “Ahora soy un jubilado. No me veo como director técnico o analista en televisión. Mi esposa merece tener una vida conmigo fuera del fútbol”, declaró a inicios de 2019.

Dos años después, como si fuese el llamado a levantar a su país de las penumbras que significaron el no clasificarse a Rusia 2018, aceptó la oferta de ser, nuevamente, el seleccionador de Países Bajos. “Buscábamos a alguien con cualidades excepcionales y para quien entrenar no fuera ningún secreto. Nadie mejor que Van Gaal para ello”, señaló el director general de la federación neerlandesa, Nico-Jan Hoogma, en la presentación del DT, en agosto de 2021.

Louis van Gaal durante un entrenamiento de Países Bajos en Qatar 2022. Foto: REUTERS/Albert Gea

Rendimiento excepcional

Tras la salida de Frank de Boer, comenzó el tercer periodo de Louis van Gaal al mando del equipo de su nación. Desde que asumió, no ha perdido ningún encuentro. Acumula 19 partidos invicto, con 14 triunfos y cinco empates. Ha encontrado, de nuevo, la fórmula para transformar a los suyos en un elenco solido, difícil de batir.

En conversación con El Deportivo, Kiki Musampa, recordó sus tiempos como dirigido por el estratega. “Países Bajos nunca estuvo tan fuerte como ahora, está en uno de sus mejores momentos. Además, tiene un DT con mucha hambre. Yo lo conozco, estuve bajo sus órdenes y sé que tiene un trabajo muy metódico, muy preocupado de la mecánica de juego y de los detalles en sus equipos”, explicaba.

De hecho, en 2014, la Roja sufrió con el estilo del neerlandés, cuando Chile y Países Bajos se jugaban el liderato del grupo B de aquella cita planetaria. Ese día fue triunfo por 2-0 de los europeos. Luego del encuentro, Jorge Sampaoli, seleccionador nacional de aquel entonces, calificó el marcador de injusto. Algo que respondido por van Gaal.

En aquella ocasión, el técnico había abandonado su esquema y juego ofensivo de las dos jornadas anteriores, para privilegiar los contraataques y contener los embates de la escuadra chilena. “No me interesa lo que diga Sampaoli. En el primer tiempo tuvimos más oportunidades y, sobre todo, en la segunda parte. El equipo más inteligente y astuto ganó el partido. De eso se trata el fútbol. Uno tiene que desarrollar una estrategia que le permita vencer. Las tres victorias en la fase de grupos nos da la razón”, replicaba.