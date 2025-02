El enojo del Coto y más: las historias y números de la segunda fecha del Torneo Nacional 2025

Universidad de Chile, Palestino y Coquimbo Unido son los tres elencos que acumulan dos partidos ganados en igual cantidad de duelos.

Lo que viene son los números e historias que dejó la segunda fecha del Torneo Nacional 2025, que lleva por nombre Liga de Primera.

Las historias

—Ya en casa

Hernán “Clavito” Godoy (83 años) ya está en casa tras haber sido internado en el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz de La Florida por un hepatocarcinoma metastásico. Ya en casa, el folklórico entrenador entregó un mensaje por medio de su cuenta personal de Facebook: “Agradezco a todas las personas que se preocuparon por mi estado de salud. Ya me encuentro descansando en casa”.

Además, se comunicó que Clavito contestará los mensajes y llamadas con la supervisión de su familia.

—El Matador arremete contra Milad

Se enojó Marcelo Salas. A Deportes Temuco, elenco presidido por el Matador, le anularon un gol legítimo, no le sancionaron un claro penal y, como si fuera poco, le cobraron una dudosa mano que derivó en el 2-2 final ante Deportes Concepción después de estar ganando 2-0 en la capital del Biobío.

Al final del encuentro, Salas despotricó contra Pablo Milad, a quien le exigió implementar el VAR en la Primera B (solo se ha utilizado en la fase de liguilla de ascenso): “Ojalá la ANFP, ojalá Milad se ponga los pantalones y pueda poner VAR en toda la división, porque la verdad es un desastre. Hoy nos pasó a nosotros, mañana le puede pasar a otro y es injusto. Un equipo hace una inversión, está jugando muy bien dentro de la cancha, está siendo superior y resulta que un árbitro te cambia el partido”.

—“No viene nunca”

Otro mundialista de Francia 1998 se enojó: José Luis Sierra, entrenador de Unión Española. Tras la derrota como local ante Palestino, que es la segunda de los hispanos en el Torneo Nacional, al Coto se le consultó por su permanencia en la banca roja tras el mal inicio de campeonato: “Esa pregunta no la voy a responder, porque no corresponde que me la haga. Usted pregúnteme por el partido, no viene nunca, nunca está en conferencia y me hace esa pregunta”.

Goleadores

Joe Abrigo.

Joe Abrigo anotó un triplete en el 3-0 de Palestino sobre Unión Española. Con ello, se alza como el máximo goleador de lo que va de campeonato.

Con 3 goles : Joe Abrigo (Palestino)

Con 2 goles : Nicolás Johansen (Coquimbo Unido); Lionel Altamirano (Huachipato); Clemente Montes (Universidad Católica); Lucas di Yorio, Nicolás Guerra (Universidad de Chile).

Con 1 gol: Esteban Matus, Lautaro Palacios, Luis Riveros, Michael Fuentes (Audax Italiano); César Munder, Diego Coelho, Jorge Henríquez (Cobresal); Javier Correa, Vicente Pizarro, Sebastián Vegas (Colo Colo); Nahuel Donadell, Matías Palavecino (Coquimbo Unido); Álvaro Ramos, Enzo Hoyos (Deportes Iquique); Nicolás Ferreyra, Sebastián Gallegos (Deportes La Serena); Daniel Castro, Nelson da Silva (Deportes Limache); Nicolás Baeza (Everton); Carlo Villanueva, Mario Briceño (Huachipato); Gabriel Graciani (Ñublense); Bryan Rabello (O’Higgins); Bryan Carrasco, Pablo Parra (Palestino); Javier Altamirano, Leandro Fernández (Universidad de Chile); Christofer Díaz, Cristián Insaurralde, Gonzalo de los Santos, Sebastián Sáez (Unión La Calera).

Autogol: Daniel Castillo (Deportes Iquique, a favor de Audax Italiano), Lucas Alarcón (Deportes La Serena, a favor de Cobresal).

Resultados de la fecha

Audax Italiano 4-2 Deportes Iquique (Michael Fuentes 2′, Esteban Matus 35′, Luis Riveros 54′, Daniel Castillo autogol 70′; Enzo Hoyos 72′, Álvaro Ramos 79′).

Unión Española 0-3 Palestino (Joe Abrigo 42′, 83′ y 88′).

Coquimbo Unido 1-0 Universidad Católica (Nicolás Johansen 82′).

Ñublense 1-1 Deportes Limache (Gabriel Graciani 83′; Daniel Castro 65′).

Huachipato 4-0 Everton (Lionel Altamirano 30′ y 52′, Mario Briceño 39′, Carlo Villanueva 44′).

Cobresal 3-1 Deportes La Serena (Lucas Alarcón 36′ autogol, Diego Coelho 69′, César Munder 86′; Nicolás Ferreyra 78′).

Universidad de Chile 1-0 Unión La Calera (Nicolás Guerra 2′).

Colo Colo vs. O’Higgins (Bryan Rabello 67′).

Tabla de posiciones

Próxima fecha

Resultados de la Primera B

Deportes Concepción 2-2 Deportes Temuco (Sebastián Silva 74′, Joaquín Larrivey 82′; Enzo Lettieri 51′, Damián González 64′).

Santiago Wanderers 0-0 Universidad de Concepción

Magallanes 3-0 Deportes Recoleta (Carlos Muñoz 19′ y 25′, Manuel Vicuña 40′).

Deportes Copiapó 2-2 Santiago Morning (Thomas Jones 46′ y 90+9′; Wladimir Cid 9′ y 56′).

San Luis 0-0. Deportes Antofagasta

Cobreloa 1-1 Unión San Felipe (Gustavo Gotti 10′; Diego González 54′).

Deportes Santa Cruz 0-3 Rangers (Isaac Díaz 17′, 20′ y 39′).

San Marcos vs. Curicó Unido (Camilo Melivilu 51′; Cristián Bustamante 45+2, Diego Rojas 85′).

Unión San Felipe rescató un buen empate en Calama ante Cobreloa.

Próxima fecha de la Primera B

