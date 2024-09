El estratosférico premio que ganó Joaquín Niemann tras quedarse con el subcampeonato del LIV Golf

Después de una apasionante definición con el español Jon Rahm, Joaquín Niemann cerró su mejor temporada en el LIV Golf. El chileno llegaba a la última fecha del certamen de fondos árabes, en Chicago, como uno de los dos candidatos a ganar el título de la temporada. Ambos tenían las principales opciones de hacerse con la corona del circuito y el premio mayor de 18 millones de dólares. En caso contrario, la bolsa no era nada despreciable: US$ 8 millones.

El oriundo de Talagante ha tenido su curso más destacado desde que se cambió de competición. Sumó los triunfos en Mayakoba y Jeddah y se mantuvo en el top 10 en la mayoría de las torneos del año, asegurando la mayor ganancia monetaria que ha logrado un chileno en una competencia deportiva y seguiría incrementando sus arcas como el atleta nacional más acaudalado de todos los tiempos.

Pese a esto último, un bajón en la última fecha disputada, en Greenbrier, lo hizo bajar a la segunda posición de la clasificación. A la última jornada llegó 192.20 puntos, ubicándose muy cerca de los 195.17 del español. Más atrás, aunque con muchas menos posibilidades, está Tyrrell Hatton (143.49). En la rueda de prensa compartida que tuvieron los dos líderes antes de la definición, el chileno reconoció que el primer semestre fue mejor para él. “Jugué de manera increíble, ganando dos torneos al principio. Luego, en la última parte, no he sido el mejor, pero siento que estoy llegando a ese punto, y estar en esta posición en el último torneo es bastante especial”, dijo.

Joaquín Niemann, levantando el trofeo de campeón en Jeddah. Foto: LIV Golf.

En esa línea, el nacional intentó sacarse la presión de sumar el título. “Trato de verlo como si ganar un torneo de golf, ganar un trofeo, fuera solo un trofeo. Tenemos una larga carrera y tratamos de mejorar cada día, tratamos de mejorar cada aspecto de nuestro juego y de nuestra vida. Ganar un torneo de golf atrae mucha atención. Haces lo que esperas hacer. Pero siento que es un buen punto de aprendizaje para ver qué tipo de cosas estás haciendo bien, qué tipo de cosas no estás haciendo bien, y es un buen proceso para aprender mucho. Trato de verlo como si fuera solo un trofeo”, señaló. Para consagrarse como monarca, Niemann debía terminar por delante de Rahm. Como no lo consiguió, se embolsó US$ 8 millones. Pero como además terminó en segundo lugar en Chicago, se llevó casi US$ 2 millones.

Gran año

Luego de un 2023 para el olvido, Niemann buscó sacudirse rápidamente. Desde el comienzo de 2024, logró retomar su mejor versión. Eso vino con algunos cambios en sus entrenamientos. “Veníamos haciendo cambios técnicos. Habíamos estado a mediados del año pasado sin la técnica ideal, para mi gusto. Hicimos algunos ajustes que ya los empezamos a poner a prueba a fines de 2023 y empezaron a dar resultados. Se ha ido acomodando y está jugando súper bien”, explicó el entrenador del golfista, Eduardo Miquel, a El Deportivo.

Los números indican que Joaco fue campeón en Mayakoba, trigésimo en Las Vegas, líder también en Jeddah, cuarto en Hong Kong, noveno en Miami, tercero en Adelaida, séptimo en Singapur, trigésimo segundo en Houston, tercero en Nashville, sexto en Andalucía, segundo en Reino Unido y decimoquinto en Greenbrier.

“Siento que ha habido un gran cambio desde que llegué a LIV Golf. Siento que puedo escuchar un poco más y tratar de entender lo que otras personas hacen mejor, y poder tener a otros tres chicos allí que hacen cosas realmente buenas durante el día, y no solo golf en general, poder aprender eso e intentar aplicarlo en mi vida, ha sido realmente útil, y sí, me ha ayudado a crecer mucho en los últimos dos años”, reflexiona Niemann al mirar sus últimos dos años.

Niemann y Jon Rahm se saludan. Foto: REUTERS/Raquel Cunha

Un duro rival

En frente de Niemann está Jon Rahm. Un destacado golfista español de 29 años. Exnúmero uno del mundo, más bien. Cuando competía en el PGA Tour, ganó 11 títulos, incluyendo dos grandes, el Abierto de Estados Unidos, en 2021, y el Masters de Augusta, en 2023. A finales de ese mismo año, el ibérico decidió firmar por el LIV Golf en un contrato millonario de 600 millones de euros.

En la antesala del fin de semana en Chicago, el europeo elogió a Niemann. “Joaquín ha jugado fantástico todo el año, así que el simple hecho de estar en esta posición significa que yo también lo he hecho bastante bien. Las expectativas son difíciles. Nunca se sabe cómo se va a jugar. Por eso estoy muy contento de que en la segunda mitad de la temporada haya jugado un poco mejor que al principio, aunque todavía jugué bastante bien al golf al principio. Estoy contento de estar en esta posición y muy emocionado por comenzar la semana”, fueron sus palabras.

En esa misma instancia, a Rahm le consultaron si se trata de la mayor contienda deportiva entre Chile y España desde el Mundial de Brasil 2014. “No sé si sería de tan alto nivel, pero estamos muy emocionados por ello. No son los países los que están detrás de esto, como sería el caso del Mundial, pero supongo que la situación es muy buena para el golf hispano en general. El hecho de que haya dos hombres hispanohablantes compitiendo por el título creo que dice mucho. Creo que podemos inspirar a mucha gente, tanto en Latinoamérica como en España”, respondió.

A lo largo de la temporada, el oriundo de Barrika fue tercero en Mayakoba, octavo en Las Vegas, quinto en Jeddah, octavo en Hong Kong, cuarto en Miami, tercero en Adelaida, décimo en Singapur, tercero en Nashville, décimo en Andalucía, primero en Reino Unido y segundo en Greenbrier. “Hay algunas cosas mentales que creo que he empezado a mejorar a lo largo de la temporada y probablemente esa sea la razón por la que he estado más cerca de ganar en los últimos tres o cuatro eventos en general. Es casi como si la respuesta fuera demasiado amplia o demasiado específica y no quisiera profundizar demasiado en los detalles”, indicó sobre su rendimiento de este año.