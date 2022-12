“El fútbol de este tipo tira al córner cualquier rivalidad”: Ronaldo olvida las rencillas de Brasil contra Argentina y felicita a Lionel Messi

Ronaldo deja atrás las rencillas. Pese a que algunos días declaró su preferencia por Francia de cara a la final de Qatar 2022, luego de la titulación albiceleste, el astro brasileño felicitó a Lionel Messi. El otrora goleador, campeón planetario en 1994 y 2002, utilizó su cuenta de Twitter para enviar su mensaje a la Pulga.

“El fútbol de este tipo tira al córner cualquier rivalidad. Vi a muchos brasileños, y gente de todo el mundo, apoyando a Messi en esta electrizante final. Una despedida digna del genio que, mucho más allá de ser una estrella mundialista, capitaneó una época ¡Felicidades Messi!”, escribió el ex Real Madrid.

Ronaldo, figura en Corea y Japón 2022, donde fue el máximo anotador con ocho dianas, había dicho que: “Voy a ser honesto. No puedo decir que gane Argentina, sería mentir, ser hipócrita (...) No puedo responder por todo Brasil, puedo responder por mí. Estaré feliz por Messi, pero tenemos mucha rivalidad con Argentina. No voy a ser hipócrita y decir que estoy feliz porque no es verdad. Pero veo el fútbol como algo romántico, así que lo aceptaré y disfrutaré”.

Con sus palabras, anticipaba la admiración que hoy vuelve a expresar por Messi. Sin embargo, también daba a entender que consideraba a Mbappé el mejor futbolista del certamen. “Es el mejor del Mundial. Va con una marcha más. Es impresionante, una maravilla verlo jugar (...) Hay cosas de él que me recuerdan a mí. Francia es la gran favorita, lo demuestra partido a partido”, dijo. Pese a la caída, el artillero galo marcó tres goles en la final.