El inesperado fan (y consejero) que tuvo Alejandro Tabilo en Mallorca: Jürgen Klopp celebró su campeonato

Todo salió perfecto. Alejandro Tabilo no sólo se consagró campeón en el ATP de Mallorca, sino también recibió el apoyo de un fan inesperado, pero muy connotado, aunque en otro deporte: el técnico alemán, Jürgen Klopp, quien lo ganó todo con el Liverpool y hoy escucha ofertas para su nuevo destino.

El adiestrador se instaló en la tribuna principal de la justa española y la cámara lo mostró constantemente dándole su apoyo al actual 24° del ranking ATP. De hecho, hasta se dio el lujo de darle unos consejos a nuestro compatriota, quien los agradeció públicamente.

“Fue un honor. Y a lo mejor puede ser técnico de tenis porque me ayudó bastante... Un orgullo que esté acá y muchas gracias por venir”, le dijo Tabilo a Klopp en la ceremonia de premiación.

También tuvo palabras para la hinchada chilena que lo acompañó en la semana. “Muchas gracias a todos. Me encanta estar acá, me siento como en casa con todos los chilenos apoyando”, expresó. Hubo, también, palabras para los anfitriones. “También les doy las gracias a todos los españoles por venir a apoyar. Ha sido increíble. Me he sentido realmente como en casa, así que ojalá volver el próximo año y seguir con este nivel”, expresó.

Su ascenso y su billetera

Tabilo consiguió en tierras hispanas lo que ningún otro chileno había hecho: ganar un torneo en pasto. Luis Ayala en Manchester 1968 y Jaime Fillol en Merion 1970 y Nottingham 1977 se habían quedado a un paso de la gloria, pero por fin se rompió dicho maleficio.

Además, el tenista criollo está viviendo su mejor momento en el circuito, pues en seis meses ganó dos títulos ATP, logró ser semifinalista de un Masters 1000, entrar en el grupo de los 20 mejores tenistas del mundo y como si fuese poco este lunes será la raqueta número uno de Chile.

“Estoy teniendo un año increíble. Agradezco todo el apoyo de los chilenos, a mí equipo y mi novia. Ha sido un año loco, el nivel al que he jugado ha sido excelente y espero mantenerlo”, dijo un emocionado Tabilo.

No es todo, porque a los logros deportivos le suma un incremento sustantivo a su cuenta corriente. Esto por que en lo que va de temporada y considerando su consagración en Mallorca, Jano ha ganado un total de $1.049.451 dólares. Es decir, 993 millones de pesos aproximadamente. “Para mí esto es totalmente irreal, no lo puedo creer, ojalá pueda seguir manteniéndome y seguir yendo hacia arriba”, concluyó.