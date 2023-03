El insólito ninguneo de Mouche a Haaland: “No es un crack porque a mí me gusta otro estilo”

Erling Haaland es sin duda el futbolista del momento. Su nivel lo ha llevado a romper marcas inéditas y a ser un problema insalvable para las defensas que se le crucen. Sin ir más lejos, lo demostró en frente al Leipzig en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, anotando cinco tantos en una hora en la goleada 7-0 en Manchester.

A pesar de todas las muestras que ha dado el noruego de ser una estrella, no todos piensan que lo es. Es el caso del argentino Pablo Mouche, de irregular paso por Colo Colo, quien entregó su opinión sobre el artillero del momento. “Me parece un goleador fantástico, descomunal, pero crack no es. Va a seguir rompiendo récords, pero no es un crack porque a mí me gusta otro estilo”, comentó el delantero transandino en el programa Presión Alta de TyC Sports.

“Crack es magia, fantasía es ser completo. El Kun Agüero ¿hacía goles? Sí, y era habilidoso, enganchaba, se sacaba dos o tres tipos de encima. Es más jugador que Haaland”, añadió el atacante de 35 años que hoy milita en Atlanta de la Primera Nacional, equivalente a la segunda categoría del fútbol argentino.

El registro de Haaland en el City es descomunal. En su primera temporada lleva 39 goles en 36 partidos. De hecho, va por el récord de Jorge Robledo, quien es el jugador no británico con más goles convertidos en la Primera División inglesa, con 33 tantos. Sin embargo, el gran nivel demostrado por el astro noruego hace pensar que es cosa de semanas que esa marca caiga.

El paseo ante el Leipzig

Erling Haaland pasó a la historia como el primer jugador del Manchester City en anotar cinco goles en un partido de Champions League. Y lo hizo en apenas 35 minutos y de todas las formas posibles, lo que le valió el reconocimiento mundial por su formidable actuación.

El atacante, por su parte, se mostró muy contento por su desempeño. “Cuando salí le dije a Pep que me hubiera gustado marcar el sexto gol, un doble triplete, pero ¿qué podemos hacer?... Tengo que irme”, dijo entre risas el artillero.

Erling Haaland, celebrando su actuación. Foto: AP.

“Cuál es mi súper fortaleza... Creo que después de marcar cinco goles tengo que decir que mi gran virtud es marcar goles. Algunos goles que marqué hoy no los pensé, solo los estaba haciendo”, destacó. Y agregó: “En el penal, solo estaba tratando de meter el balón en el fondo de la red. Lo mismo con el segundo gol, igual que en el tercero. Lo mismo en cada gol. Creo que gran parte es solo ser rápido en la mente. Siempre tratando de hacer lo correcto y tratando de poner la pelota donde el portero no está. Creo que un poco de eso. Por supuesto, es calidad, pero creo que gran parte está en la cabeza”.