El lamento de Neymar Jr tras ser desconvocado en Brasil para la doble fecha eliminatoria

La ilusión de un país se había encendido, el retorno de Neymar Jr a la selección de Brasil parecía ser la solución a todos los problemas que el equipo de Dorival Jr había tenido a lo largo de las clasificatorias. Sin embargo, ese sueño tendrá que seguir esperando debido a una lesión que impedirá que el astro brasileño diga presente en la doble fecha FIFA. El delantero mostró su tristeza de no poder estar presente a través de sus redes sociales.

Tras su regreso al Santos, luego de 12 años jugando en Europa y Medio Oriente, el delantero mostró un gran nivel en sus primeros partidos en el Campeonato Paulista, marcando tres goles y asistiendo en otras tres ocasiones en los siete partidos que pudo disputar antes de lesionarse. Ese nivel le valió para ser considerado por el técnico del Scratch, Dorival Junior, para la doble fecha FIFA que se aproxima, donde enfrentarán a Colombia y visitarán a Argentina en el estadio Monumental de River.

Sin embargo, tras sufrir una lesión que lo dejó fuera de la semifinal del Campeonato Paulista ante el Corinthians, Ney no podrá estar presente en la selección. En su lugar, el estratega citó al delantero del Real Madrid, Endrick, sumado a otros jugadores que también fueron desafectados de la convocatoria por lesión.

Neymar Jr jugando con la camiseta del Santos, en su retorno al fútbol brasileño. Foto: REUTERS/Carla Carniel

El lamento de Neymar en sus redes sociales

Tras conocerse la noticia que el ex Barcelona no estaría disponible con su selección, el delantero utilizó su cuenta de Instagram para mandarle un mensaje a todos sus seguidores, lamentándose por no estar presente en los vitales encuentros ante los últimos finalistas de la Copa América. “¡El regreso parecía muy cercano pero desafortunadamente no podré usar la camiseta más pesada del mundo en este momento!”, parte diciendo el delantero.

Luego, señala que estuvo en conversaciones con el cuerpo técnico y los médicos, donde se tomó la decisión de desconvocar al jugador de 33 años. “Tuvimos largas conversaciones, y todo el mundo sabe las ganas que tenía de volver, pero llegamos a un consenso y decidimos no correr ningún riesgo y poder prepararme mejor para eliminar por completo la lesión”, señala.

Finalmente, el atacante agradeció el apoyo que ha recibido tras conocerse la noticia que no podrá estar presente junto a la selección. “Gracias a quienes enviaron mensajes de apoyo. Es parte del proceso”, finalizó. La lesión la viene arrastrando desde hace poco más de una semana, donde también generó polémica su ausencia en el partido contra el Corinthians, donde el Santos perdió por 2-1, puesto que días antes se le vio en el Carnaval de Río.