El líder Coquimbo Unido no puede ante Unión Española y mastica un amargo empate

Coquimbo Unido dejó todo en suspenso en el campeonato nacional. El puntero del no pudo derribar a Unión Española en el inicio de la décimo octava fecha y terminó con un amargo empate 2-2. Resultado que, incluso, le podría hacer perder la punta a manos de las universidades, ya que ambas tienen dos puntos menos.

Porque santiaguinos y nortinos protagonizaron un animado partido en la ciudad portuaria. Si bien fueron los visitantes intentaron tomar la iniciativa, fue el puntero el que dio el primer golpe.

A los 19 minutos, el debutante delantero argentino Jonathan Bauman abrió la cuenta para el equipo pirata. El transandino ensayó un largo disparo que no tenía potencia, pero que no pudo ser contenido por el meta hispano Franco Torgnascioli, cómplice de la caída.

A pesar de la desventaja, el equipo santiaguino encontró rápidamente la igualdad. A los 27 minutos, una jugada combinada permitió el remate de Ignacio Núñez, rebote que quedó en los pies de Leandro Benegas, quien marcó su segundo gol en dos partidos.

Cuando el duelo terminaba en su primera mitad, el cuadro aurinegro volvió a sacar una diferencia. El tiro de esquina de Juan Manuel Vázquez se paseó por el área de Unión, mientras Dylan Glaby sacó provecho de la acción para anotar el 2-1.

Movido final

El tiempo complementario no decayó en intensidad, con ambas escuadras en busca de un mejor destino en el arco contrario. A los 77 minutos, Alejandro Camargo derribó al hispano Fernando Ovelar en la línea del área y el juez Francisco Gilabert no dudó para cobrar el penal.

El mediocampista Ariel Uribe, de gran partido en el Sánchez Rumoroso, no vaciló frente al golero Diego Sánchez y convirtió el 2-2 que ponía un poco más de suspenso al campeonato.

Un duelo que se iba, hasta que el árbitro cobró una pena máxima a dos minutos del epílogo, esta vez para los locales, después de una mano de José Tiznado. Bauman tomó al balón y el arquero Torgnascioli se lució para evitar la caída de su equipo, tras tapar el disparo del santafesino.

En los descuentos, el golero uruguayo confirmó su reivindicación al tapar una nueva oportunidad de Bauman, clave para que los santiaguinos rescataran un empate en Coquimbo.

“Nosotros mostramos la misma intensidad de siempre, pero acá hay dos o tres jugadas en las que el árbitro pudo ir al VAR y no lo hizo. Siempre los mismos salen perjudicados. En el penal lo pisa afuera y por qué no lo fue a ver. Hay equipos que están destinados a que le cobren la jugada dudosa, pero es así no más”, se lamentó el técnico pirata Fernando Díaz en los micrófonos de TNT Sports.