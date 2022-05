El Mago Valdivia explota por gol anulado a la U: “Se los cagó un poquito el árbitro y el VAR”

El duelo de Everton con Universidad de Chile no estuvo exento de polémicas. Pero sin duda la que más quedó dando vueltas en las cabezas de las y los hinchas azules fue el gol anulado a Cristian Palacios en el minuto 35.

Pero no fueron los únicos que protestaron por la resolución del árbitro Héctor Jona y la asistencia del VAR, porque uno que está identificado con los colores de Colo Colo, usó sus redes sociales para protestar por la decisión de los jueces.

Hablamos de Jorge Valdivia, quién en su Twitter posteó: “Dudoso el offside, pero era gol de Universidad de Chile, misma línea”. Y luego el campeón de América con la Selección Chilena agregó: “Se los cagó un poquito el árbitro y el VAR”.

Claro que el Mago no fue el único que tuvo esa opinión, pues en la transmisión oficial de TNT Sports, Manuel De Tezanos también puso en duda el fallo y la verdad es que las imágenes no aclaran del todo si fue o no posición de adelanto.

Claro que esta no fue la única jugada dudosa del encuentro, porque en el primer gol de Everton, Juan Cuevas mueve la pelota del lugar de la falta para ganar metros y así esquivar la barrera, tal como sucedió. Y en el empate de Palacios, los ruleteros alegan que el delantero de los azules se dejó caer. Pero como se dice en estos casos... ¡A la FIFA!