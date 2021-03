El martes clave que enfrenta Blanco y Negro

Colo Colo vive días cruciales para su futuro institucional. Este martes se llevará a cabo una reunión de directorio en la que se trazará el camino de Blanco y Negro, al menos hasta la Junta de Accionistas de abril. Esta reunión extraordinaria se fijó gracias a los dos votos del Club Social, quienes esperan que se realice una profunda introspección que permita sacar lecciones y no repetir el papelón de la temporada anterior.

“Vivimos una situación que no se puede repetir nunca más. Y ante eso, lo que cabe es hacer una fuerte y profunda autocrítica, en la cual hay que apuntar a refundar Colo Colo y revisar en serio un modelo de administración y un contrato de concesión que no dio. Porque si queremos resultados distintos, lógicamente hay que hacer cosas distintas. Pero, por sobre todo, pensamos que se trata de una mesa de Blanco y Negro que es insostenible en su actual composición”, expresó el sábado el timonel del CSyD Edmundo Valladares, a eldeportivo.

“Llegamos a una situación inédita para mal en la historia del club y eso hay que evaluarlo de la cabeza para abajo. Entonces, hay mucho que conversar, mucho que evaluar”, agregó en esa misma ocasión José Miguel Sanhueza, el otro de los representantes de la corporación en la mesa de la concesionaria. El mismo directivo anticipa “una discusión bien descarnada de lo que pueda suceder”.

En ese contexto, Aníbal Mosa ya adelantó que no renunciará. “He estado dando la cara de manera permanente en los momentos más complicados de esta institución, poniendo al pecho a las balas. Si alguien me quiere pedir la renuncia se debe acercar a mí. Tampoco pienso renunciar”, expresó hace algunas semanas. Precisamente, el bloque opositor ya prepara la moción para solicitarle la salida de la presidencia, argumentando que “se debe dar una señal”. Sin embargo, necesitan mayoría simple para sacarlo del cargo, mas no del directorio. Para ello, deben contar necesariamente con la anuencia del Club Social y Deportivo, el que históricamente ha permitido que el puertomontino sea la máxima autoridad, sobre todo después de que hace un par de años Leonidas Vial presentara un recurso -que fue rechazado- para intentar eliminar su participación en la mesa de la concesionaria.

Sin embargo, y a pesar de darle los votos a Mosa en varias iniciativas, hoy el CSyD intenta desmarcarse de las ideas del timonel y no descarta ninguna postura. Incluso, la de ser ellos quienes encabecen el directorio, al menos hasta la Junta de Accionistas de fines abril. “Estamos disponibles para liderar esos cambios de una manera compatible con facilitar que cuando el plantel vuelva a los trabajos este miércoles se encuentre con una institución donde las aguas no estén turbulentas. Pero no anticiparía conclusiones de lo que pueda suceder el martes”, comentaba Sanhueza.

Por otra parte, en el vialismo no ven con malos ojos la opción de ceder la presidencia del directorio a la corporación, con tal de remover a la actual cúpula. En las últimas dos semanas, las conversaciones y sondeos se han ido multiplicando en esa dirección, pues el diagnóstico que se hace en la oposición es que los cambios deben realizarse inmediatamente, como parte de una profunda autocrítica. Sin embargo, ese giro dependerá de lo que voten Valladares y Sanhueza.