El mensaje de Matías Zaldivia en la recta final del Torneo Nacional: “Somos el mejor equipo de Chile”

En Universidad de Chile la alegría es total. Los azules vencieron por 2-1 a Huachipato y siguen instalados en la parte más alta del Torneo Nacional. A falta de cinco fechas, los dirigidos por Gustavo Álvarez se ilusionan con la estrella 19 del equipo que entrena en La Cisterna.

Más allá de que Colo Colo tenga tres partidos menos, y que hoy esté ubicado a 10 puntos de diferencia, que podría acortarse a una unidad si el equipo de Almirón gana los encuentros pendientes, en la U valoran el rendimiento que han exhibido.

“Quedan cinco partidos todavía, la ventaja sobre el segundo no sabemos cuál es la real, pero nosotros seguimos pensando en nosotros, queremos ganar los dos campeonatos y vamos por buen camino”, señaló Matías Zaldivia, una de las figuras del elenco estudiantil. De paso, aseguró que nunca Huachipato logró amenazarlos, pese a la sufrida victoria. “No sufrimos en ningún momento, no sé si tuvieron alguna jugada de gol, fue una equivocación nuestra con detalles que tenemos que seguir corrigiendo, porque no tenemos por qué terminar sufriendo un partido que teníamos tan controlado, pero para rescatar que el equipo mete 100 minutos”, dijo.

El nacionalizado chileno avisa que la mente del plantel está en conseguir el Torneo Nacional y la Copa Chile. “A nivel personal voy a ser papá por primera vez y a nivel futbolístico ha sido muy buen año. Creo que hasta acá somos el mejor equipo de Chile, pero falta mucho torneo, estamos en las dos competiciones y queremos las dos estrellas”, señaló.

Otro futbolista que recibió los aplausos de la parcialidad azul fue Nicolás Guerra. El delantero, quien tenía todo acordado para partir a préstamo a Audax Italiano, y que finalmente se quedó, anotó la anotación que le entregó a los azules la victoria en el minuto 88, por 2-1.

“Contento porque ganamos, era el objetivo, y de la manera que se dio que fue emocionante, así que feliz por el gol y que ganamos”, comentó el atacante formado en la U.

En relación a su presente en los estudiantiles, Guerra aprovechó la oportunidad para desahogarse. “Tuve la chance de salir, pero siempre estuve preparándome para la oportunidad. Gracias a Dios me quedé y que estamos ganando. En lo personal feliz por el gol y lo principal que es el equipo y que sigamos ganando”, finalizó.

Universidad de Chile se alista para viajar a Iquique en una de las salidas más complejas que le quedan de cara a las cinco fechas que restan para el cierre del Torneo Nacional. El equipo de Gustavo Álvarez se medirá frente a los Dragones Celestes, que cayeron frente a Palestino, pero que luchan por asegurar un cupo en los próximos torneos internacionales.