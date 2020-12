El nueve es Valencia

La vida de Diego Valencia pudo sufrir un giro radical, trágico e inesperado el 28 de junio de 2019. El joven delantero de Universidad Católica (20 años) entrenaba junto a sus compañeros, en el complejo Raimundo Tupper de San Carlos de Apoquindo, cuando una potente ráfaga de viento desarmó el techo del gimnasio. Varios fierros salieron volando. Uno de ellos impactó justo en la cabeza del futbolista, dejándolo tirado en la cancha, inconsciente y ensangrentado.

“Me chocó cuando un neurocirujano fue a la habitación y me dijo que si este fierro me pegaba 10 o 15 centímetros más cercano a la nuca podía haber muerto. Ahí le tomé el peso a lo que me había pasado”, recordó, posteriormente, en conversación con La Tercera.

Hoy, un año y medio después de aquel episodio, el atacante formado en el conjunto cruzado será la referencia de área en el partido más importante del club en mucho tiempo, ante la baja del goleador Fernando Zampedri, quien dio positivo por Covid-19. El Pollo (20) será titular esta noche, cuando la UC reciba a Vélez Sarsfield, por el partido de revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Una oportunidad que le cayó del cielo, paradójicamente. Su irregular desempeño en 2020 hacía presagiar que Ariel Holan evaluaría la posibilidad de un cambio de esquema o, en su defecto, la utilización de un falso 9. Sin embargo, en la práctica matinal realizada ayer, en la precordillera, el técnico argentino se decidió por Valencia.

Esta vez, por fin, lo ubicará en su posición natural, de centrodelantero, a diferencia de otros compromisos, donde lo utilizó hasta de volante interior, sin éxito. Así pasó ante Universidad de Concepción y Curicó Unido, por ejemplo. En ambos partidos el nacido en Viña del Mar pero criado en La Serena, se vio muy incómodo y la UC lo pagó caro: empató y perdió.

Sin embargo, en el primer semestre, cuando Zampedri aún no convencía, el juvenil hizo correctas presentaciones cuando le tocó entrar en los segundos tiempos. De hecho, fue el héroe del triunfo por 3-2 sobre O’Higgins, en San Carlos. Entró a los 76′, en reemplazo de Diego Buonanotte, cuando el cotejo estaba igualado a dos goles. Hasta que apareció, a los 90′+2′, para conectar un centro de César Munder y darle los tres puntos al equipo de sus amores.

Si bien tiene menos potencia y velocidad que Zampedri, Holan confía en que los punteros del equipo, Gastón Lezcano y Edson Puch, lo alimenten de ocasiones para que pueda concretar. Además, su buena estatura (1,83,mts.) le permite un buen juego aéreo, ofensivo y defensivo, similar al del ariete argentino.

El resto de la oncena será la misma que se impuso por 1-2, en Buenos Aires, con José Pedro Fuenzalida en el mediocampo. La UC va por su tercera semifinal de Sudamericana y por un jugoso cheque de US$ 800 mil. Valencia quiere ser el héroe.