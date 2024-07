El orgullo de Tania Zeng tras su participación en París 2024: “Jugaré hasta que el cuerpo me dé; esta es la vida que elegí”

Tania Zeng no pudo ante la libanesa Mariana Sahakian y se despide de los Juegos Olímpicos de París 2024. La chilena cayó por parciales de 4-11, 14-12, 11-5, 11-3 y 11-8. Luego del encuentro, expuso sus sensaciones en diálogo con Chilevisión. “Todo fue muy emocionante. Antes de salir a la cancha me sentaba y me paraba, estaba muy ansiosa, no sabía que hacer. Era mi primera vez en este escenario, no sabía calmarme. Ahí mi entrenador me calmó y me dijo que no piense tanto. Después me apoyaban mi hijo y mi marido”, dio a conocer.

Sobre el partido, la deportista nortina dijo que: “Estando acá mi cabeza no pensaba mucho en cosas. Hay que luchar, yo sé que ella me aguantaba para cansarme. Esa era la idea y cuando podía me mandaba una. Ese es su juego. Ella es una muy buena jugadora, nunca salió de su línea. Sabía que iba a ser difícil. Lamentablemente quería cambiar mi juego a atacar y no me ha resultado mucho”.

Tania Zeng inició con el pie derecho, pero le remontaron. Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji

Aun así, está contenta con haber llegado a participar de la cita de los anillos a sus 58 años, transformándose en la atleta más longeva que representa al Team Chile. “Estoy muy feliz. Cuando perdí la gente seguía aplaudiéndome, eso no tiene precio”, apuntó.

“En la delegación son todos super amables. Todos tienen mucha energía. Ayer fuimos a la inauguración. Siento que yo podría ser su mamá o su tía, pero ellos me tratan como a una jugadora más”, agregó, más adelante, en declaraciones entregadas al COCh.

También abordó su futuro deportivo. Para Los Ángeles 2028 tendrá 62 años, pero no se ve cerca de colgar las paletas. “Jugaré hasta que mi cuerpo me dé. Si no puedo estar a este nivel, pasaré a jugar master. Esta es la vida que elegí”, señaló.

Finalmente, envió un mensaje al país. “Estoy orgullosa de ser chilena, pido perdón por no haber ganado hoy. Ahora me juntaré con mi familia, durante estos días no pude hablar con ellos”, cerró.