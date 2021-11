El oscuro primer diagnóstico de Relojito Romero en la U: “Hay un ambiente muy hostil”

Cristián Romero tomó la palabra en el Centro Deportivo Azul. El entrenador, que se convertirá en el segundo interinato en el año de la U, luego de la renuncia de Esteban Valencia, enfrentó los medios de cara al desafío clave que sostendrán los laicos frente a Ñublense, en Chillán.

Relojito, que asumirá nuevamente la banca del equipo del Chuncho, luego de dirigir en 2014, tras la salida de Marco Antonio Figueroa, intentó bajarle el perfil a la situación del club. Incluso, en más de una oportunidad, deslizó a la prensa parte de la responsabilidad del momento del equipo laico, que registra 1 de los últimos 24 puntos en disputa. “Es más fácil pensar positivo, porque requiere de mayor esfuerzo”, lanzó entre medio de una pregunta. “No soy tan catastrófico. Si pensara tan negativo como usted, no estaría acá”, le respondió a otro. Sus números en el primero equipo de la institución lo dejan con 11 triunfos, cuatro empates y 11 derrotas, lo que arroja un 47,4% de rendimiento.

Romero prepara sus primeras decisiones. A Pablo Aránguiz y Thomas Rodríguez, dos de los futbolistas que fueron increpados en la caída ante Curicó, luego de la invasión de los fanáticos en Rancagua, planea marginarlos de la nómina que viajará a Chillán. Aránguiz se llevó la peor parte: recibió amenazas de muerte y está con protección policial.

“De lo que se vivió en el partido me referiré por única vez, no amerita seguir con el tema. No corresponde esa reacción que hubo. La violencia en todo sentido nunca será positiva ni traerá beneficios. Creo que el club ya sacó un comunicado y condenamos esa situación. Las decisiones técnicas me atañen a mí. Hay un ambiente muy hostil, y lo digo en el sentido de esta situación anímica, de la presión que se está cargando en todo, en los medios. Mi función ha sido aplacar eso”, dijo.

Al momento en que se le consultó con quién había conversado para asumir la vacante que dejó Valencia, el estratega fue enfático en señalar lo bien conformado que hoy está el club, pese a que ningún directivo ha dado la cara por los últimos hechos que han ocurrido en el club.

“Quizás se desconozca, de ignorante. Yo he conversado con los estamentos que corresponden. He conversado con Clark, con Aubert, conlos directores. El club sí está preocupado, sí está pendiente. Tengo todos los estamentos a mi disposición. Me siento respaldado”, lanzó. “La situación que vive el Club es bastante atípica. Nunca perdí comunicación con Esteban (Valencia). En esto del fútbol es un tema que es así. No es el idea que haya dos interinatos. Yo estoy asumiendo esa responsabilidad de la mejor manera”, complementó.

En lo deportivo, Romero ha probado con Lucas Asaddi y José Gatica en el equipo titular. Ramón Arias también volverá a la defensa, en reemplazo de Casanova. Relojito quiere meter mano a una generación que conoce en su rol de formador. “Siempre está la posibilidad de integrar a la gente que esté en condiciones. Hay procesos que se están viviendo producto del clima que se ha generado. Va a depender de la gente que esté en condiciones”, cerró.