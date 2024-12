El palo de Eduardo Vargas a sus críticos después de anotar en la final de la Copa Libertadores

Eduardo Vargas fue protagonista en la final de la Copa Libertadores disputada este sábado en Buenos Aires. Ingresó en el segundo tiempo y marcó el tanto del descuento para un Atlético Mineiro necesitado de remontar ante el Botafogo, lo que finalmente no sucedió. El Fogao terminó obteniendo por primera vez en su historia el máximo cetro continental a nivel de clubes.

El seleccionado chileno, uno de los favoritos de Ricardo Gareca en la Roja, fue importante en el segundo aire que tomó el Galo en el segundo tiempo del partido ante los cariocas. Además de convertir en el inicio del complemento, mediante un cabezazo tras córner de Hulk, contó con otras dos ocasiones de gol que desperdició de cara al golero John. Si Turboman hubiese estado más fino, quizás el desenlace del partido hubiese sido distinto.

Los datos de Sofascore dan cuenta de los números de Vargas en los 45 minutos que tuvo en el Monumental de Buenos Aires: un tiro a portería, tres tiros fuera, dos ocasiones claras falladas, 20 toques, 57% de pases precisos, un pase clave, una falta y seis posesiones perdidas.

Pasada la final, Vargas se desahogó mediante sus redes sociales. El delantero posteó un mensaje en su cuenta de Instagram. “Teniendo un día duro hoy. No es fácil ver nuestro sueño pasar ante nuestros ojos. A menudo es difícil entender la voluntad de Dios, pero Él sabe todas las cosas, y seguiré temiendo a Él. Desafortunadamente, no conseguimos la victoria, pero por favor sepan que di todo de mí y lo dejé todo en ese campo. Buscamos, corrimos, luchamos y desafortunadamente nos faltó suerte”, manifestó el ariete.

“Me gustaría llevar este mensaje para dejar mi agradecimiento al Atlético Mineiro por estos años aquí”, añadió, lo que deja entrever que su despedida del club está cerca. No es un secreto dar cuenta de que Vargas no continuaría en el Galo de cara al 2025. “A los que siempre me han apoyado les agradezco mucho. Y a los que me criticaron mucho y siempre me pusieron como el villano, ustedes me hicieron más fuerte y me ayudaron a encontrar a Dios”, concluyó.

¿Cómo lo vio la prensa?

La prensa brasileña tuvo una contradictoria evaluación del cometido de Vargas. Por ejemplo, Globoesporte comentó que “le dio al Atlético un cariz diferente en la segunda parte. Molestó a la defensa del Botafogo, marcó un gol y fue el mejor del Galo en el campo”. Eso sí, no pasaron por alto los goles que se perdió. “Tuvo una oportunidad clara al final, pero la desperdició”, sellaron.

Por su parte, Lance dio cuenta de la furia de los torcedores con el jugador por los goles que se perdió en el partido ante el Botafogo, que perfectamente pudieron cambiar el destino del encuentro. “Autor del único gol del Atlético Mineiro, Eduardo Vargas se convirtió en villano... El chileno perdió ocasiones claras en los minutos finales que minaron las opciones del Galo en el partido”, publicó.

Más allá de todo esto, el gol convertido por el bicampeón de América tiene un valor agregado. Se convirtió en el cuarto jugador de la historia en anotar en las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Cabe recordar su figuración en el título de Universidad de Chile en la Sudamericana 2011, cuando superó en la definición a la Liga de Quito, de Ecuador.