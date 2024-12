Conmoción en Italia: Edoardo Bove, jugador de la Fiorentina, se desploma en pleno partido ante el Inter de Milán

La Serie A vivió un momento trágico. En pleno partido entre la Fiorentina y el Inter de Milán, el jugador Edoardo Bove cayó desplomado sobre el terreno de juego, encendiendo las alarmas.

El mediocampista de 22 años se derrumbó y no se levantó, desatando la conmoción en el Artemio Franchi. Tanto propios como rivales fueron inmediatamente a socorrerlo, mientras llegaban los servicios médicos de ambos elencos. Fue una escena que consternó a todos los presentes en el recinto de Florencia.

Los futbolistas rodearon a Bove para preservar su privacidad. Algunos de ellos, estaban visiblemente afectados por lo sucedido. Muchos comenzaron a llorar, mientras que otros se tomaban la cabeza, en muestras evidentes de desesperación por su compañero de profesión.

Soccer Football - Serie A - Fiorentina v Inter Milan - Stadio Artemio Franchi, Florence, Italy - December 1, 2024 Fiorentina's Andrea Colpani reacts as Edoardo Bove receives medical attention REUTERS/Jennifer Lorenzini

Tras recibir la asistencia médica en el campo, el jugador de la Fiorentina fue trasladado en ambulancia a un hospital. No obstante, aún no hay información sobre su estado y se desconoce su evolución. El cuadro viola no ha entregado detalles sobre Bove.

Por otro lado, el árbitro había decidido paralizar el duelo. Luego de que el afectado fuera transportado, envió a los jugadores a los vestuarios. En ese sentido, la Serie A rápidamente rompió el silencio y se cuadró. Así, oficializó la suspensión del encuentro, del que solo se alcanzaron a disputar 15 minutos.