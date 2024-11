El palo de Marcelo Díaz a Colo Colo: “En ningún momento hemos dado que hablar en cosas extrafutbolísticas”

Este martes la Universidad de Chile recibió un duro golpe del Tribunal de Disciplina. El ente falló a favor de Colo Colo en la denuncia por desacato que habían puesto los azules en contra de Jorge Almirón, en la que pedían como castigo la resta de los tres puntos que el Cacique obtuvo ante Huachipato en el CAP. A pesar de este traspié, Marcelo Díaz, capitán de los estudiantiles, evitó referirse a estos problemas de escritorio.

No obstante, valoró la campaña que han efectuado este 2024 y, al mismo tiempo, aprovechó de dejarle un pequeño mensaje a su archirrival: “Hay que destacar que ambos equipos han tenido un gran año, más allá de todo lo que sale en la prensa. Por ejemplo, en la U en ningún momento hemos dado que hablar en cosas extra futbolística, no es lo nuestro, no nos vamos a contagiar de esas cosas”.

Además, mencionó que ambos elencos tienen opciones de levantar la Copa: “El campeonato a mi juicio no se está viendo empañado, porque estamos llegando a la última fecha ambos equipos peleando el torneo, teniendo un gran año y en ningún momento hemos hablado ni de nosotros mal, ni de los rivales mal, entonces yo valoro muchísimo lo que hemos hecho este año, los dos equipos”.

Foto: Andrés Pina/Photosport

Por último, reflexionó sobre el año que han tenido los equipos grandes del país y cómo esto puede ayudar a aumentar la competencia: “Hemos mantenido un nivel muy alto y eso es lo que necesita el fútbol chileno, que para que el fútbol chileno pueda competir de igual forma ante nuestros rivales, necesitamos que la U, Colo Colo y la U. Católica hagan muy bien las cosas a nivel nacional, para que eso a nivel internacional permita competir. Para mí esto es lo normal que tiene que suceder y ojalá se a la base para los años siguientes.

¿Cómo será la definición entre la U y Colo Colo?

Cabe destacar que los azules se encuentran en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 64 unidades, dos menos que los albos. En la última fecha reciben a Everton en el Estadio Nacional, mientras que su rival visita a Deportes Copiapó.

Ambos duelos se jugarán en simultaneo el próximo domingon10 de noviembre a las 16.00 horas.