El partido más largo de la historia: el tenso ambiente que espera el duelo entre Colo Colo y Huachipato por la Supercopa

La Supercopa 2024 será recordada por ser el partido más largo de nuestra historia. Comenzó el 11 de febrero de este año. Fue suspendido por violencia en las gradas y culminará, supuestamente, este miércoles 13 de noviembre. ¿Los rivales? Huachipato, campeón de la temporada pasada, y Colo Colo, monarca de Copa Chile 2023.

Los mismos que tuvieron una transformación enorme desde ese entonces. Hoy los acereros llegarán a la reanudación del encuentro despojados de su corona y los albos eliminados de la Copa Chile. De hecho, el Cacique es el flamante monarca del torneo nacional y los acereros estuvieron sufriendo con el descenso hasta la última fecha.

Durante las últimas semanas, sin embargo, ambos plantes se han enfrentado a través de la prensa. ¿La razón? Los del sur fueron parte de la denuncia de Universidad de Chile contra el Cacique por supuesto desacato de Jorge Almirón. “Estos sapos de Huachipato que se ponen a grabar. Cuando les toque, tienen que hacerlo. Ahora tienen que dejar tranquilo el fútbol y que gane el mejor”, dijo Arturo Vidal.

A sus palabras se le sumó Aníbal Mosa, quien apuntó directamente a Victoriano Cerda, el presidente de Huachipato. “Es bien extraño que te denuncie un equipo (la U) que no tiene nada que ver en el cotejo que se vivió allá en Huachipato. Yo creo que debe ser de los casos emblemáticos como para encuadrarlo en un marco”, dijo el presidente de ByN. “Me gustaría hacerle esa pregunta al señor Cerda. El día que me lo encuentre le voy a preguntar por qué me coloco una cámara 90 y tantos minutos a grabarme. Cruzó la raya roja el señor Cerda”, complementó.

En lo deportivo, ambos planteles han sufrido modificaciones y los de la región del Bío Bío hasta cambiaron a su técnico. Tras una primera rueda muy alejada de la estelaridad que tuvieron con Gustavo Álvarez en la banca, Javier Sanguinetti fue cesado y tras un breve interinato, asumió Igor Oca.

A ello se agrega que la gran figura del equipo sureño, Felipe Loyola, emigró a Independiente de Avellaneda en el mercado invernal y aunque no estuvieron en la oncena inicial del frustrado encuentro del Nacional, también salieron Zacarías López (Deportes Antofagasta), Claudio Torres (Deportes La Serena) y Guillermo Guaiquil (San Antonio Unido).

Sin embargo, con el arribo de Oca, también llegaron el delantero de Unión Española, Vicente Conelli, el portero Fabián Cerda (Deportes Antofagasta), y al defensa chileno-alemán, Sebastián Pino (Alavés, España).

¿La oncena inicial? Martín Parra en el arco; Felipe Loyola, Benjamín Gazzolo, Imanol González y Leandro Díaz en la banca; Gonzalo Montes, Claudio Sepúlveda y Brayan Palmezano (Sebastián Sáez, 46′) en la zona de volantes y Mario Briceño (Julián Brea, 52′), Cris Martínez (Carlo Villanueva, 68′), y Maximiliano Rodríguez (Claudio Torres, 68′) en la delantera.

Esta es la formación que presentó Colo Color en el inicio de la Supercopa. Foto: Marcelo Hernández/Photosport.

Las múltiples bajas de Colo Colo

Al revisar la primera formación que presentó el recién llegado por ese entonces, Jorge Almirón, una de las primeras cosas que llama la atención es la confianza que el argentino le había dado a Matías Moya y que su reemplazo fuese Pablo Parra.

El primero fue desapareciendo de la titularidad hasta no ser considerado (jugó siete compromisos en el Campeonato Chileno y en uno solo comenzó desde el minuto uno) y el segundo fue traspasado a Unión La Calera en el receso de mitad de año.

A esto se le agrega que Brayan Cortés, Erick Wiemberg, Esteban Pavez y Arturo Vidal, los cuales ingresaron desde el primer minuto, no podrán participar por estar convocados a la Selección Chilena. Lo mismo pasa con Lucas Cepeda y Vicente Pizarro. Aunque de ellos, sólo el primero alcanzó a jugar nueve minutos, pues ingresó en el minuto 69 por Cristian Zavala.

También es posible que Carlos Palacios esté ausente en el gramado del Fiscal de Talca, pues la lesión en el hombro izquierdo no ha sanado completamente y la idea del jugador es emigrar en el mercado que se abrirá en diciembre.

A ellos, se les suman todos los futbolistas que se fueron a mediados de temporada: Damián Pizarro (Udinese), Omar Carabalí (Audax Italiano), Ignacio Jara (Coquimbo Unido) y Leandro Benegas y Jeyson Rojas (Unión Española).

Pero podrán contar con sus refuerzos, Mauricio Isla, Javier Correa, Jonathan Villagra y Cristián Riquelme (Everton), ya que no existe ninguna regla que impida a ambos equipos modificar las formaciones originales. La misma que tuvo a Cortés en el arco; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Alan Saldivia y Wiemberg en la defensa; Pavez, Vidal y Leonardo Gil en el medio y Cristián Zavala (Cepeda, 69′), Palacios (Marcos Bolados, 69′) y Moya (Parra, 52′) en la delantera.

¿Cuándo se juega y cómo se definirá la Supercopa?

El partido por la Supercopa fue suspendido por el juez José Cabero en el minuto 78, cuando una parte de la barra brava de Colo Colo se enfrenta a carabineros por un lienzo que hacía alusión al exPresidente Sebastián Piñera.

Por lo mismo, se reanudará desde ese momento y sólo se jugarán los doce minutos finales. ¿Cuándo? Este miércoles 13 de noviembre, desde las 17:30 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium, será sin público en las gradas y Colo Colo tiene la primera chance por ir ganando 2-0 (Palacios y Vidal).

Sin embargo, si los acereros logran la hazaña e igualan el marcador en el poco tiempo que queda, se definirá la posesión del trofeo en una tanda a penales.