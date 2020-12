El PGA Tour Latinoamérica regresó, pero con pésimos resultados para los chilenos

Muy malo fue el regreso de los golfistas chilenos al PGA Tour Latinoamérica, la gira de campeonatos que esta temporada alcanzó a saber de un solo torneo antes de la pandemia. El circuito se retomó este jueves, con la disputa de la primera ronda del Shell Open, en Doral, Florida, Estados Unidos.

En el Golden Palm Course de Trump National Doral, Horacio León anotó una ronda de cuatro sobre el par, para ubicarse 88º; Juan Cerda llevaba +6 y se ponía 113º cuando la ronda se suspendió por falta de luz, mientras que Cristóbal del Solar cerró el día con +8, quien quedó 127º entre los 132 inscritos.

Este viernes, los nacionales deberán mejorar su rendimiento si quieren pasar el corte clasificatorio. En lo alto, el certamen en Florida lo lidera el local Shad Tuten, con seis bajo el par. “Si ha habido un momento perfecto para jugar al golf ha sido esta tarde. El clima fue fantástico, el viento amainó y sabiendo que los jugadores tienden a hacer scores bajos cuando no hay viento procuré ser más agresivo. No he tenido mucho éxito en este campo los dos últimos años. Jugué aceptable, pero no a la altura de lo que debería haber jugado”, admitió Tuten.