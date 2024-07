La emoción de Macarena Pérez tras su gran actuación en la final del BMX Freestyle

Macarena Pérez rozó las medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024. La deportista chilena enfrentó este miércoles la final del BMX Freestyle y acabó llevándose un diploma olímpico al finalizar en el quinto lugar.

La representante nacional rozó la medalla. De hecho, tras el cierre de la primera serie, alcanzó el puntaje suficiente para instalarse en el tercer puesto, claro que en la segunda ronda aparecieron las mejores versiones de sus competidoras y, a pesar de mejorar su marca, Pérez quedó relegada al quinto lugar.

Con ello, igualó el mejor resultado del ciclismo chileno en la historia de la cita de los anillos, replicando lo conseguido por Mario Masanés en los 1.000 metros sprint de Londres 1948.

Tras su presentación, la rider comentó que la definición “se vivió a fondo. Lo disfruté, di lo mejor de mí. Me fue mejor de lo que esperaba. Tenía un par de cositas que quise hacer, pero ¡ah!, es lo que puedo decir. Estuve muy cerca de hacerlo, me faltó un poco más de confianza, de entrenamiento en esos trucos, pero estuvo la intención y me fue muy bien sin esos trucos de todas maneras, así que súper feliz”.

También le dedicó palabras a las personas que estuvieron presentes en la pista y a las que se le acercaron tras la competencia para felicitarla. “El cariño de la gente y la energía se ha sentido súper fuerte. Estoy agradecida por todo lo que siempre me han entregado, por creer en mí, por toda esta locura que no ha sido nada fácil. Hemos tenidos muchos altos y muchos bajos y siempre están ahí apoyando”, cerró.