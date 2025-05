El premio clave que se incrementará en el Maratón de Santiago 2025

El Maratón de Santiago 2025 regresa el próximo 18 de mayo con muchas novedades, entre ellas un importante cambio en sus premios. Uno de ellos es el “Érika Olivera”, reconocimiento instaurado hace ocho años por Prokart, la productora a cargo del evento, y cuyo fin es fomentar la participación de atletas chilenos de alto rendimiento.

A diferencia de otras oportunidades, el galardón tendrá un histórico incremento gracias al apoyo del Instituto Nacional de Deportes (IND), permitiendo un aumento histórico en los montos de premiación para los mejores maratonistas nacionales.

Por inédita vez, los tres primeros atletas chilenos en cruzar la meta —en categorías masculina y femenina— recibirán un incentivo económico que marca un gran hito en la historia de la competencia.

De este modo, el primer lugar nacional obtendrá $ 5.000.000, mientras que el segundo y tercer puesto recibirán $ 2.500.000 y $ 1.500.000, respectivamente. De acuerdo a la organización, este incremento no solo fortalece el desarrollo del atletismo en el país, sino que consolida al Maratón de Santiago como un escenario clave para el alto rendimiento nacional.

Israel Castro, director nacional del IND, destaca la relevancia de este apoyo, subrayando que representa un compromiso concreto con el deporte chileno: “Esta categoría no solo rinde homenaje a una de las atletas más destacadas de nuestra historia, sino que también refleja el compromiso del Estado con el desarrollo del atletismo en Chile. Financiar esta instancia es una manera concreta de fortalecer el alto rendimiento, visibilizar el talento nacional y fomentar la participación de deportistas de todas las regiones en un evento de primer nivel. Nuestro apoyo responde a una convicción: el deporte chileno se construye desde sus bases, pero también se consolida reconociendo a quienes inspiran y abren camino”.

Por su parte, Francisca Aguirre, directora ejecutiva del Maratón de Santiago, valora el regreso renovado del premio y su impacto en la comunidad atlética: “El Premio Érika Olivera, con el respaldo del IND, representa un hito para el deporte nacional y para el Maratón de Santiago. No sólo motiva a nuestros mejores atletas a seguir superándose, sino que también inspira a cientos de corredores que entrenan con esfuerzo y dedicación. Este tipo de incentivos refuerza nuestro propósito de hacer del Maratón de Santiago el evento deportivo y ciudadano más grande de Chile”.

Cabe señalar que este estímulo se entrega siempre y cuando el deportista no se instale en el podio de la clasificación general, pues ahí recibiría los montos establecidos para esos fines.

En cuanto a los restantes premios, el primer lugar en los 42 kilómetros en damas y varones se lleva un monto de US$ 15 mil, mientras que el segundo y el tercero se embolsarán US$ 5 mil y US$ 2 mil, respectivamente.

A ello se suma un bono por récord de US$ 3 mil para quien baje de 02h09’37” en hombres y 02h28’18” en mujeres.

Histórica alianza

La edición 2025 contará además con el respaldo de la Federación Atlética de Chile, lo que garantiza que la carrera cumple con los requisitos establecidos por organismos como World Athletics, otro incentivo más para los atletas que correrán en esta versión ya que los tiempos registrados por los deportistas podrán ser utilizados para clasificaciones en competencias nacionales e internacionales, lo que garantiza una mayor competitividad en relación a ediciones anteriores.

Asimismo, el Maratón de Santiago se encuentra adherido al programa de ranking de los seis más importantes maratones del mundo, denominado “The Abott World Marathon Majors Wanda Age Group”.

La largada y meta están fijadas en las afueras del Palacio de La Moneda, en un recorrido que atravesará las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Las Condes y Vitacura para el circuito de los 42 kilómetros. Mientras que el medio maratón contempla el paso por las tres primeras.