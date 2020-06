El Príncipe de la Bundesliga: los números que ponen a Aránguiz como el sudamericano más relevante

No se trata de los futbolistas más mediáticos, pero sí es uno de los más eficientes. Callado, sin demasiado aspaviento, Charles Aránguiz (31) ya tiene un nombre en la Bundesliga, una de las ligas más poderosas del mundo y la primera de élite que dio el paso hacia la reanudación en pandemia. El puentealtino es una pieza clave para el Bayer Leverkusen. Su entrenador, el neerlandés Peter Bosz, le da mucha preponderancia en su esquema. Sea cual sea el dibujo de los farmacéuticos, Aránguiz es un número puesto, tal como otros estelares como Kai Havertz, Sven Bender o el golero Lucas Hradecky. A la larga, no por nada el club apostó por la renovación del vínculo hasta 2023.

“Es la continuación de una relación muy especial. He vivido muchas cosas aquí, jugué grandes partidos con excelentes compañeros. El club y el personal siempre me apoyaron y me dieron la sensación de ser bienvenido, especialmente al principio, cuando no podía jugar debido a mi lesión en el tendón de Aquiles. Me lo he pasado muy bien aquí y daré todo lo mejor por nosotros, para lograr algo grande en los próximos tres años”, dijo el Príncipe tras poner la rúbrica de su renovación.

Los números del seleccionado nacional avalan su importancia en el Leverkusen.

La Tercera realizó el catastro estadístico de los 20 futbolistas sudamericanos presentes en la Bundesliga 2019-2020, basado en los datos de OPTA, y Aránguiz tiene un lugar de vanguardia. Es el jugador con la mayor cantidad de minutos disputados, con 1.774, en 22 partidos. Supera en 101’ a quien le sigue en el escalafón, el colombiano Jhon Córdoba, del Colonia (ver tabla). El chileno se distancia holgadamente de otros sudamericanos importantes presentes en el torneo, como el brasileño Philippe Coutinho (1.384’), quien no continuará en el Bayern, y el peruano Claudio Pizarro (203’), quien atraviesa por la parte final de su carrera en el Werder Bremen.

Estadísticas de los sudamericanos en la Bundesliga 2019-2020.

Aránguiz también es el sudamericano con más titularidades en la temporada, con 19 de sus 22 juegos. Tiene la misma cantidad del colombiano Córdoba, el máximo anotador de la legión latina. Mostrando un ejemplo contrario, su compañero Lucas Alario tiene 21 partidos en la liga, pero apenas nueve desde el arranque. El propio peruano Pizarro tiene 15 presencias, pero ninguna de titular. En el ítem asistencias, el ex Cobreloa suma tres, y solo es superado por Coutinho, quien tiene seis.

Exclusivamente en el Leverkusen, Aránguiz es el cuarto del plantel con mayor cantidad de pases: 1.327. Está detrás de Sven Bender (2.252), Jonathan Tah (1.828) y Wendell (1.348). De esos 1.327, exhibe 1.145 correctos, lo que arroja una envidiable efectividad del 86,3%. Como datos anexos, se puede decir que ha ganado el 53,1% de sus duelos y ha recibido 36 faltas.

“Es un jugador clave y estratégicamente muy significativo. Es un componente crucial en la escuadra. Charles puede leer un juego, acelerar en el momento correcto, brinda una calma increíble y da a sus compañeros apoyo y seguridad”, afirmó Simon Rolfes, exjugador y capitán del club y hoy el director deportivo. Desde el retorno de la actividad, Aránguiz siempre fue titular.

Este sábado, el Leverkusen (quinto en la tabla de posiciones) tiene un desafío mayúsculo en su afán de clasificar a la próxima Champions. Recibe al Bayern Múnich, el puntero y candidato al título, a las 9.30 horas de Chile. En la previa, el DT Peter Bosz habló con la prensa. “Debemos ser valientes y hacer nuestro propio juego. Para mí, se trata de clasificar a la Champions y los puntos contra el Bayern son valiosos para cumplir ese objetivo”, declaró. Aroma a partidazo.

En el inicio de la jornada, el Borussia Mönchenglabach perdió 1-0 con el Friburgo y se estanca en los 56 puntos, los mismos que el Leverkusen. Con esto, Aránguiz y compañía pueden volver a zona Champions con un empate. Aunque aspiran a más.