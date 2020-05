Charles Aránguiz renueva con el Leverkusen hasta 2023

Charles Aránguiz se convirtió en un ídolo en el Bayer Leverkusen. Y por eso la prioridad absoluta del cuadro alemán era renovar el vínculo del volante chileno, algo que finalmente se concretó hoy, con una extensión hasta 2023. Así lo ha anunciado hoy el club a través de un comunicado.

“Mantuvimos conversaciones con Charles en las últimas semanas y su deseo de quedarse con el club coincidía completamente con lo que buscábamos. Charles es un jugador muy importante para nuestro equipo. El hecho de que ajustáramos un acuerdo a largo plazo subraya la convicción de todos los involucrados y la confianza mutua” expresó Rudi Völler, director deportivo del club.

Simon Rolfes, quien trabaja a la par con Völler, agregó que Aránguiz es “un jugador clave y estratégicamente muy significativo. Es un componente crucial en la escuadra. Charles puede leer un juego, acelerar en el momento correcto, brinda una calma increíble y da a sus compañeros apoyo y seguridad. Extender su contrato por otros tres años es una buena señal para tener un futuro exitoso en el campo y también para el resto del conjunto”.

Por su parte, el seleccionado nacional no ocultó su alegría por continuar en el conjunto al que arribó en 2015. “Es la continuación de una relación muy especial. He vivido muchas cosas aquí, jugué grandes partidos con excelentes compañeros. El club y el personal siempre me apoyaron y me dieron la sensación de ser bienvenido, especialmente al principio, cuando no podía jugar debido a mi lesión en el tendón de Aquiles. Me lo he pasado muy bien aquí y daré todo lo mejor por nosotros, para lograr algo grande en los próximos tres años. Esta temporada sería buena si regresara pronto, aseguró.