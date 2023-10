El Real Madrid se impone al Osasuna con un Bellingham brillante: un doblete del inglés supera marca de Cristiano Ronaldo

El Real Madrid continúa firme en LaLiga tras vencer al Osasuna por 4-0. El conjunto merengue se impuso con claridad en una abultada goleada que los consolida como los líderes del certamen hispano.

Las anotaciones fueron obra de Vinícius Junior, Joselu y Jude Bellingham, en dos oportunidades. El inglés se volvió a llevar los flashes y a ser figura. En el Santiago Bernabéu ya lo reciben como la estrella del equipo.

El volante tuvo un impacto inmediato en la Casa Blanca. Su rendimiento con la camiseta merengue es brillante, lo que ha despejado las pocas dudas que hubo en su costoso fichaje desde el Borussia Dortmund (103 millones de euros, que podrían aumentar hasta los 133.9 millones si se cumplen ciertos objetivos).

La salida de Karim Benzema generó interrogantes en ofensiva. Ya no había un jugador determinante en el área rival. Además, de que no hubo un fichaje exorbitante para reemplazar al francés. Joselu era una opción en su llegada, pero no contaba con los pergaminos del galo. No obstante, Carlo Ancelotti supo aprovechar a Bellingham y lo ubicó más cerca del área rival, completando un rombo en el medio. Y el inglés no decepcionó como mediapunta.

Su explosión goleadora no estaba en los papeles de nadie. En total, el volante suma diez goles en diez partidos. El dato es claro: una anotación por duelo. Este aumenta de valor si se consideran sus pocos intentos, pues solo ha rematado en 19 oportunidades. Una efectividad increíble.

Además, está siendo determinante. Sus tantos no solo aportan al marcador, sino que también tienen influencia directa en el puntaje. Es decir, son trascendentales. Su aporte le ha supuesto 11 unidades al Madrid (ocho en liga y tres en Champions League).

A la par con Cristiano

Su inicio arrollador recordó al de la máxima leyenda contemporánea del club: Cristiano Ronaldo. El luso también marcó diez tantos en sus diez encuentros iniciales con la camiseta blanca. Sin embargo, el inglés lo supera en contribuciones de gol, pues lleva tres asistencias, en contraste del solitario pase gol que consiguió el atacante en esos cotejos.

Eso sí, Bellingham, de 20 años, aún tiene mucho camino por delante, tanto en su carrera como para siquiera pensar en igualar el legado de Cristiano Ronaldo. En total, el delantero marcó 451 dianas y se convirtió en el goleador histórico de los merengues, además de completar un laureado paso por el club.

Con el Madrid alzó dos ligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas. En el ámbito internacional, en tanto, ganó cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa. Además, en su paso por el conjunto madridista obtuvo cuatro Balones de Oro.