El recado de Aníbal Mosa a la UC ante una posible oferta a Colo Colo por Fernando de Paul

La UC evalúa buscar arquero. La lesión de Thomas Gillier modifica el panorama que tenían armado en Cruzados. En el entrenamiento del domingo, el último antes del debut estudiantil ante Audax Italiano, el guardameta titular se rompió el tendón del biceps. “Este tipo de lesión requiere una intervención quirúrgica de reinserción para su reparación, por lo que Thomas será sometido a cirugía durante el día de hoy. Tras la operación, se iniciará su proceso de recuperación”, señalaron en el club precordillerano. Una de las alternativas que surgió es Fernando de Paul, quien es suplente de Brayan Cortés en Colo Colo.

La situación fue abordada por Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, quien mostró la posición del Cacique ante una eventual oferta por el ex San Luis de Quillota. “Ninguna posibilidad de que Tuto de Paul se mueva de Colo Colo. Antes de que apareciera el tema de Católica hablé con él y está 100 por ciento enfocado”, señaló el empresario puertomontino.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro. (Foto: Pablo Vásquez)

En esa línea, el timonel albo volvió a enfatizar en que el equipo de Macul no tendrá más incorporaciones, aunque no descarta sumar a Tomás Roco, juvenil de Cobreloa, pero para que se sume a las divisiones inferiores. “El plantel está cerrado. Lo de Roco... es un jugador de Proyección que estamos analizando para que ingrese a nuestra cantera”, puntualizó.

Feliz con Correa

En la primera fecha de la Liga de Primera, Colo Colo venció por 3-1 a Deportes La Serena. Un resultado que dejó contento a Mosa. Ese día tuvo palabras de elogio especialmente para Javier Correa. “Le dije ‘corriste como un animal’, increíble. Me tiene sorprendido cómo ha ido jugando 90 minutos a gran ritmo y cómo se asocia, no solamente en el tema del gol, sino que cómo se complementa con sus compañeros. Estamos muy contentos por el equipo que hemos armado”, apuntó.

El presidente del Cacique descarta estar preocupado por los marcadores de la U y la UC, que también ganaron en sus debuts. “Nosotros estamos preocupados de Colo Colo. Nuestra preocupación no es la Universidad de Chile y ningún otro equipo. No sacamos nada con que el resto pierda si nosotros no ganamos. Creo que lo hemos logrado hacer un buen equipo, que tenga variantes, alternativas y lo más importante siempre es ganar. El resto se verá en el tiempo”, dijo.