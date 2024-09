El recado de Gustavo Álvarez para Ricardo Gareca para conformar la nómina de la Roja

Una postura clara y una respuesta enfática. Eso es lo que entregó el técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, cuando le preguntaron por la nómina que debe anunciar Ricardo Gareca en la jornada de este viernes.

Y si bien el adiestrador del escapado puntero del Campeonato Chileno espera que no se repita lo acontecido en la doble fecha eliminatoria anterior, donde no fue llamado ningún jugador del equipo estudiantil, anunció que acatará lo que decida su compatriota.

“Soy muy respetuoso de los criterios de los entrenadores para confeccionar listas y alineaciones y soy respetuoso de cada uno de los nominados. Les deseo que representen al fútbol país de la mejor forma, sean del club que sean”, señaló el estratega del equipo laico.

Pero su respuesta no acabó ahí. Álvarez siente que algunos de sus dirigidos deben estar en el Equipo de Todos y así lo reveló. Claro que insistió en la vía diplomática para imponer su postura. “Que hay jugadores en un muy buen nivel, lo sé y los hay. Pero no los puedo comparar con los que estarán nominados, porque no tengo el día a día ni el análisis profundo para comparar”, enfatizó.

Luego volvió a insistir en que podrían utilizar a sus hombres y sentenció: “Que tienen buen rendimiento muchos de nuestros jugadores, sí, pero no los puedo comparar porque no me puedo formar una opinión sin haberlo estudiado. De esas cuestiones hay que opinar con mucha responsabilidad, sobre todo por el lugar que ocupo”.

Cabe recordar que Gareca fue muy criticado en la previa de los duelos ante Argentina y Bolivia por no llamar a nadie de la oncena de La Cisterna, pero su justificación fue que “la U se sostiene en los primeros lugares y nos interesan muchachos de ellos, pero optamos por experiencia para la Clasificatoria. No tenemos preferencia, para transmitir eso. Es diferente lo que opinan, pero no hay preferencia en particular”.

Lamentablemente los resultados no acompañaron su decisión. A la predecible derrota frente los campeones del mundo, le sumó una vergonzosa caída ante Bolivia que dejó a la Selección en el penúltimo lugar. Casillero que intentará dejar el próximo 10 y 15 de octubre, cuando enfrenta a Brasil en Santiago y a Colombia en Barranquilla.