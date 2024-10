El recado de Mario Salas a Colo Colo en la previa al trascendental duelo frente a la U

Este miércoles, Ñublense igualó 1-1 en su visita a Puerto Montt, en un duelo válido por la final de ida de la Zona Sur de la Copa Chile. Los goles del encuentro fueron anotados por Gabriel Graciani (66′) para los forasteros y Luciano Vázquez para los anfitriones (90+6) Ahora los de Chillán aspiran a cerrar de buena forma la llave en casa y clasificar a las semifinales nacionales, en donde se podrían enfrentar a Magallanes o Colo Colo. Precisamente el Cacique ha sido un tema en los últimos días para Mario Salas, porque su equipo jugará ante Universidad de Chile por la fecha 29 del Campeonato Nacional, el rival directo de los albos en la lucha por el título.

Sobre esto fue consultado El Comandante una vez finalizado el partido en la Región de Los Lagos, y destacó que su club también pelea por algo importante en estos dos encuentros restantes, que es tratar de clasificar a un torneo internacional: “No le doy la mano a ningún club externo, se la damos a Ñublense. Necesitamos los tres puntos con la U para asegurar una copa internacional. En ninguna de estas ecuaciones entra Colo Colo, así que a velar por lo que le favorezca a Ñublense”, dijo a TNT Sports.

Efectivamente, los chillanejos se ubican actualmente en el noveno lugar de la tabla de posiciones con 40 unidades, a un punto del séptimo, que es el último que clasifica a la Copa Sudamericana 2025 y que en estos momentos es Coquimbo Unido. Una reñida lucha en esa zona, en la que también está Everton, sexto con 41, y Palestino, octavo con 40.

Recalca que no piensa en Colo Colo

Salas, quien dirigió al Cacique entre 2019 y 2020, deja en claro que no le interesa lo que suceda con los albos: “Yo no le voy a dar una mano a Colo Colo, yo le voy a dar una mano a Ñublense y eso me motiva. Nosotros vamos a entrar a ganarle a la U como lo hacemos siempre, nuestro objetivo es ganar los partidos que vienen”.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Por último, también se refirió al compromiso de vuelta ante el conjunto puertomontino: “Tenemos que encarar el partido que viene con nuestra mejor gente y ejercer una superioridad sobre Deportes Puerto Montt”.

¿Cuándo juegan Ñublense vs. la U?

Cabe destacar que el mencionado partido entre Ñublense y la Universidad de Chile está pactado para el domingo 3 de noviembre a las 18.00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún.

Tras este encuentro, el equipo de Mario Salas termina su participación en la Primera División 2024 en el CAP contra Huachipato, en un día y horario que todavía no están definiditos.

Los de Chillán sueñan con volver a un torneo internacional luego de disputar la fase de grupos de la Libertadores 2023 (en la que acabaron terceros en su zona) y la Sudamericana de ese mismo año.