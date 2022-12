El reto de Deschamps a sus jugadores en el entretiempo de la definición contra Argentina: “Ellos juegan una final y nosotros no”

El domingo se desarrolló la final e la Copa del Mundo de Qatar 2022 en la que Argentina terminó superando a Francia en los lanzamientos penales. La escuadra de Lionel Scaloni se había puesto arriba en el marcador por 2-0 en el minuto 36 y el técnico Didier Deschamps no esperó el fin de la primera etapa para realizar los primeros cambios, intentando dar vuelta el resultado.

Ya en el entretiempo llegó el momento para que el adiestrador le diera un fuerte reto a sus jugadores, tal como lo ha revelado en el documental Thank you the Blues emitido la noche del martes por la cadena televisiva francesa TF1.

“Necesitamos más precisión en los pases, más precisión en las decisiones. No son compactos. Tienen que estar más cerca uno del otro. ¡Ustedes no están allí! No están en ninguna segunda pelota. ¡No están jugando en una final de la Copa del Mundo!”, expresó el seleccionador golpeando una mesa.

Pero las palabras no solo se quedaron ahí. Luego continuó buscando que los futbolistas reaccionaran. “Señores, yo les voy a decir sin enfadarme. ¿Saben la diferencia que tenemos enfrente? Se la voy a decir. ¡Que ellos juegan una puta final y nosotros no!”.

En esta situación Kylian Mbappé, quien terminó anotando los goles que obligaron a llevar la definición al tiempo extra y la definición a penales con un triplete, tomó la palabra.

“¡No podemos hacerlo peor! ¡Es una final de la Copa del Mundo!¡Es una Copa del Mundo muchachos, es el juego de su vida! De todos modos, no podemos hacerlo peor de lo que hicimos”, dijo a sus compañeros.

“Volvamos al campo y pongamos un poco de intensidad, nos metemos en los duelos y hacemos otra cosa muchachos. ¡Es una final de la Copa del Mundo! Estamos perdiendo por dos goles. ¡Podemos volver! Chicos, esto es algo que solo sucede cada cuatro años”, finalizó.